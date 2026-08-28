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Ντίνος Μήτογλου

Ντίνος Μήτογλου

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τον Ντίνο Μήτογλου στο Sportdog.gr. Μάθετε για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στην EuroLeague και τα στατιστικά του.

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Μεγάλο πρόβλημα για Ομπράντοβιτς - Το νέο ρόστερ μετά τους τραυματισμούς
Euroleague | 10/09 - 00:31

Μεγάλο πρόβλημα για Ομπράντοβιτς - Το νέο ρόστερ μετά τους τραυματισμούς

Τα προβλήματα συσσωρεύονται για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς λ...

Δούλεψε σαν… σκυλί και φαίνεται: Ο Ντίνος Μήτογλου πάει για σεζόν καριέρας
Euroleague | 05/09 - 14:38

Δούλεψε σαν… σκυλί και φαίνεται: Ο Ντίνος Μήτογλου πάει για σεζόν καριέρας

Η δουλειά που ρίχνει κάθε αθλητής στο κορμί του, στο π...

Τον είδε και εντυπωσιάστηκε ο Ομπράντοβιτς - Ο Έλληνας που αλλάζει τον ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 05/09 - 13:00

Τον είδε και εντυπωσιάστηκε ο Ομπράντοβιτς - Ο Έλληνας που αλλάζει τον ΠΑΟ!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρης Διαμαντίδης βρέθηκαν σ...

Ξέσπασμα Σπανούλη μετά την Ισπανία: «Να τελειώσει αυτό»!
Mundobasket | 31/08 - 22:34

Ξέσπασμα Σπανούλη μετά την Ισπανία: «Να τελειώσει αυτό»!

Ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τους διεθνείς μετά την τ...

Η αποκάλυψη Μήτογλου μετά το παιχνίδι της Ελλάδας - Τρομερό τι έκανε! (Vid)
Mundobasket | 31/08 - 21:49

Η αποκάλυψη Μήτογλου μετά το παιχνίδι της Ελλάδας - Τρομερό τι έκανε! (Vid)

Ο κορυφαίας της βραδιάς στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ε...

Η μυθική εμφάνιση του Μήτογλου στο ημίχρονο: Νούμερα και ΒΙΝΤΕΟ HL!
Mundobasket | 31/08 - 20:12

Η μυθική εμφάνιση του Μήτογλου στο ημίχρονο: Νούμερα και ΒΙΝΤΕΟ HL!

Η Εθνική Ελλάδας πολύ καλό πρώτο ημίχρονο απέναντι σ...

«Έκρηξη» Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου με ερώτηση σε Μήτογλου! (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundobasket | 28/08 - 23:37

«Έκρηξη» Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου με ερώτηση σε Μήτογλου! (ΒΙΝΤΕΟ)

Έντονη ήταν η αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη κατά τη δ...

Σύνθημα νίκης στην Εθνική – Ντόρσεϊ και Μήτογλου για δύο «do or die» ματς!
Mundobasket | 19/08 - 13:21

Σύνθημα νίκης στην Εθνική – Ντόρσεϊ και Μήτογλου για δύο «do or die» ματς!

Σε ρυθμούς... τελικών μπαίνει η Εθνική που προετοιμάζεται γ...

Θα είναι άλλος Μήτογλου φέτος - “Χτίζεται αυτό που θα βλέπουν όλοι”
Euroleague | 13/08 - 18:28

Θα είναι άλλος Μήτογλου φέτος - “Χτίζεται αυτό που θα βλέπουν όλοι”

Το μήνυμα του φόργουορντ του Παναθηναϊκού ε...

Έκλεψε Όσμαν, έχασε Τολιόπουλο - Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει νέο… μπαμ από Παναθηναϊκό!
Euroleague | VIDEO 26/07 - 23:57

Έκλεψε Όσμαν, έχασε Τολιόπουλο - Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει νέο… μπαμ από Παναθηναϊκό!

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι έτοιμος για μία ακόμα μ...

Από φίλος και στήριγμα, στίχος & πρωταγωνιστής: Η ραπ ιστορία του Μήτογλου
Euroleague | 26/07 - 16:23

Από φίλος και στήριγμα, στίχος & πρωταγωνιστής: Η ραπ ιστορία του Μήτογλου

Ο Ντίνος Μήτογλου αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες φ...

"Μήτογλου εκτός πλάνων Ομπράντοβιτς, γιατί έφυγε ο Όσμαν - Φέρνει 2 γκαρντ"
Euroleague | VIDEO 12/07 - 17:07

"Μήτογλου εκτός πλάνων Ομπράντοβιτς, γιατί έφυγε ο Όσμαν - Φέρνει 2 γκαρντ"

Ποιο είναι το πλάνο του... σύγχρονου Ζέλικο Ομπράντοβιτς γ...

Χωρίς Μήτογλου η Εθνική Ελλάδας στα «παράθυρα»
Mundobasket | 01/07 - 16:30

Χωρίς Μήτογλου η Εθνική Ελλάδας στα «παράθυρα»

Χωρίς τον Ντίνο Μήτογλου θα ταξιδέψει η Εθνική Ελλάδας σ...

Πλήγμα για την Εθνική: Νοκ-άουτ ο Καλαϊτζάκης για τα προκριματικά
Mundobasket | 26/06 - 16:39

Πλήγμα για την Εθνική: Νοκ-άουτ ο Καλαϊτζάκης για τα προκριματικά

Συναγερμός στις τάξεις της «επίσημης αγαπημένης» ενόψει τ...

Χωρίς Μήτογλου και Καλαϊτζάκη η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας
Mundobasket | 25/06 - 13:51

Χωρίς Μήτογλου και Καλαϊτζάκη η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας

Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα ξεκίνησε η προετοιμασία τ...

Μήτογλου: "Καταθέσαμε ψυχή και βγάλαμε εγωισμό για τη νίκη"
Basket League | 10/06 - 23:52

Μήτογλου: "Καταθέσαμε ψυχή και βγάλαμε εγωισμό για τη νίκη"

Στα ψυχικά αποθέματα και τον εγωισμό που έβγαλαν οι π...

Ο γιός του Γιαννακόπουλου πανηγυρίζει στην πλάτη του Μήτογλου! (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 10/06 - 23:46

Ο γιός του Γιαννακόπουλου πανηγυρίζει στην πλάτη του Μήτογλου! (ΒΙΝΤΕΟ)

Φοβερό σκηνικό μετά το φινάλε του τέταρτου τελικού σ...

Το λάθος με Μήτογλου και η αντίδραση που περιμένει ο ΠΑΟ από την κυβέρνηση
Basket League | 04/06 - 13:22

Το λάθος με Μήτογλου και η αντίδραση που περιμένει ο ΠΑΟ από την κυβέρνηση

Ο Γιώργος Πετρίδης στάθηκε στα συνολικά σφυρίγματα τ...

Το παραδέχθηκε ο Μιλουτίνοφ: “Σταματήσαμε να παίζουμε” - Εύσημα σε Μήτογλου
Basket League | 03/06 - 23:58

Το παραδέχθηκε ο Μιλουτίνοφ: “Σταματήσαμε να παίζουμε” - Εύσημα σε Μήτογλου

Τι περιμένει ο σέντερ του Ολυμπιακού εν όψει του δεύτερου τ...

Πρώτα κυριαρχία Ολυμπιακού,απάντηση Μήτογλου και το σφύριγμα Τσαρούχα (Hls)
Basket League | 03/06 - 23:31

Πρώτα κυριαρχία Ολυμπιακού,απάντηση Μήτογλου και το σφύριγμα Τσαρούχα (Hls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον πρώτο τ...

Βήμα τίτλου μετά από ντερμπάρα ο Ολυμπιακός - Έξαλλοι στον ΠΑΟ με Τσαρούχα!
Basket League | 03/06 - 23:00

Βήμα τίτλου μετά από ντερμπάρα ο Ολυμπιακός - Έξαλλοι στον ΠΑΟ με Τσαρούχα!

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν μέχρι και με 17 πόντους, ε...