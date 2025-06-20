Διονύσης Παπαγιανόπουλος

Ελλάδα | 12/07 - 09:04

Παπαγιαννόπουλος: Ο ανεκπλήρωτος έρωτας που τον έκανε να μελαγχολήσει

Σαν σήμερα, στις 12 Ιουλίου του 1912, γεννήθηκε στο Διακοπτό Α...