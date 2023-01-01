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Διονύσιος Χίσσας

Διονύσιος Χίσσας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Διονύσιος Χίσσας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Παναθηναϊκός: Χειρουργείο ο Παντελίδης – Νοκ άουτ για 6-7 μήνες!
Super League | VIDEO 01/08 - 16:49

Παναθηναϊκός: Χειρουργείο ο Παντελίδης – Νοκ άουτ για 6-7 μήνες!

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια φ...