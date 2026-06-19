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Έβαν Πατουλίδης

Έβαν Πατουλίδης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Έβαν Πατουλίδης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ο ΠΑΟΚτσής Πατουλίδης είπε… όχι στη Μπαρτσελόνα, τον τσεκάρει ο Ολυμπιακός!
Super League | 20/06 - 21:53

Ο ΠΑΟΚτσής Πατουλίδης είπε… όχι στη Μπαρτσελόνα, τον τσεκάρει ο Ολυμπιακός!

Ο Έλληνας εξτρέμ που ξεχωρίζει με όσα κάνει στη Νορβηγία, ο...