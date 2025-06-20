Facebook Pixel
Ειρήνη Μουρτζoύκου

Ειρήνη Μουρτζoύκου

Διαγράφονται μηνύματα και σχόλια από τα social της Μουρτζούκου-Τι συμβαίνει
Ελλάδα | 22/07 - 11:19

"Γίνονται παρεμβάσεις στους λογαριασμούς μ...

Τα βρίσκει σκούρα στην φυλακή η Μουρτζούκου: Επίθεση από τις συγκρατούμενές
Ελλάδα | 19/07 - 10:08

Φοβούνται «μην κάνει και καμιά μ...

Στο πλευρό της Μουρτζούκου ο αδερφός της – "Όλα τα έχει κάνει η Πόπη..."
Έγκλημα | 17/07 - 20:55

Στο πλευρό της Ειρήνης Μουρτζούκου στάθηκε ο αδερφός τ...

Τι κοινό έχει η Ειρήνη Μουρτζούκου με τη "Φόνισσα" του Παπαδιαμάντη
Ελλάδα | 17/07 - 09:14

Η ομολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου για τις τέσσερις π...

Έχουν στην «μπούκα» τη Μουρτζούκου: Δέχεται λεκτικές επιθέσεις στις φυλακές
Ελλάδα | 17/07 - 08:44

Μια ακόμη σοβαρή καταγγελία σχετικά με την υπόθεση τ...

"Πήγαμε νοσοκομείο και ήταν παρθένα": Ανατροπή για το βιασμό Μουρτζούκου
Έγκλημα | 16/07 - 17:28

Τελικά, έχει πει κάποια αλήθεια η 25χρονη, που ομολόγησε τ...

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γιατί ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη - "Δεν έχει..."
Ελλάδα | 16/07 - 07:54

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, από την αρχική κιόλας ομολογία, ε...

Το πρώτο επισκεπτήριο της Μουρτζούκου στις φυλακές Κορυδαλλού (ΒΙΝΤΕΟ)
Έγκλημα | 15/07 - 20:53

Μετά την ομολογία της για τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών, η...

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το πρώτο της βράδυ στον Κορυδαλλό - Τι ζήτησε
Ελλάδα | 15/07 - 09:14

Η Ειρήνη Μούρτζουκου πέρασε το πρώτο της βράδυ στις φ...

Μυστήριο με τον Παναγιωτάκη: Αν δεν τον σκότωσε η Μουρτζούκου, τότε ποιος;
Έγκλημα | 14/07 - 20:58

Νέο θρίλερ στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η ο...

Μουρτζούκου: Οι πρώτες ώρες στον Κορυδαλλό μαζί με "διάσημες" κρατούμενες
Έγκλημα | 14/07 - 20:45

Η Ειρήνη Μουρτζούκου περνάει τις πρώτες της ώρες στις φ...

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ο άλυτος γρίφος για τον θάνατο του Παναγιωτάκη!
Ελλάδα | 14/07 - 07:46

Η χθεσινή απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου, μέσω υπομνήματος, ό...

Έτσι έσπασε η Μουρτζούκου – Η εντυπωσιακή υπαστυνόμος που την προσέγγισε
Έγκλημα | 13/07 - 21:55

Μια 35χρονη υπαστυνόμος θεωρείται το πρόσωπο-κλειδί σ...

Ειρήνη Μουρτζούκου: "Βόμβα" για τον θάνατο του Παναγιωτάκη στην απολογία
Έγκλημα | 13/07 - 20:38

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και η Τασούλα Παπανικολάου α...

Χαμός έξω από τα δικαστήρια στην Πάτρα για την Ειρήνη Μουρτζούκου (ΒΙΝΤΕΟ)
Έγκλημα | 13/07 - 11:56

Iσχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πλήθος κόσμου βρισκόταν έ...