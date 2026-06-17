Ελ Χατζί Ντιούφ

Mundial | 16/06 - 05:34

Όταν η Σενεγάλη σόκαρε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία με παίκτη της ΑΕΚ!

Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά, οι δύο ομάδες ε...