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Φτάνει πια με τον... θεατρίνο του Μουντιάλ, ούτε στην Ελλάδα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Ελάιζα Τζαστ
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Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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Mundial
| 16/06 - 13:24
Ο Τζαστ, ο Ρεζαεϊάν και το θρίλερ που άνοιξε για τα καλά τον 7ο όμιλο
Ήταν ένα παιχνίδι που απέδειξε ξανά ότι το Μουντιάλ τ...
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