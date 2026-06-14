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Εμάμ Ασούρ

Εμάμ Ασούρ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Εμάμ Ασούρ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Φοβερό σουτ! Ο Ασούρ... τίναξε τα δίχτυα του Βελγίου (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 15/06 - 22:34

Φοβερό σουτ! Ο Ασούρ... τίναξε τα δίχτυα του Βελγίου (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Αίγυπτος έκανε το "μπαμ" και πήρε προβάδισμα με 1-0 κ...