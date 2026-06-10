Ερτάν Τορουνογκιουλάρι

Champions League | VIDEO 10/06 - 00:35

Φενέρμπαχτσε: Ανοιχτό το παράθυρο για Μοχάμεντ Σαλάχ!

Η δήλωση που άναψε φωτιές στο ευρωπαϊκό πδόσφαιρο έρχεται α...