Εθνική Παραγουάης

Το μοντέλο Έλι Βιγιάγκρα γνωστή ως "η Barbie του Μουντιάλ 20...
Η Παραγουάη ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος για τους “τρικολόρ”, π...
Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης για τ...
Μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης ο...
Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης για τ...
Η Κάρεν Στεφανί Ινσφράν είναι Παραγουανή influencer, μοντέλο κ...
Η Ρόζι Αλντερέτε, μία από τις πιο δημοφιλείς influencers κ...
Είναι γνωστή ως φανατική υποστηρίκτρια της Ολίμπια κ...
Η Μαρισόλ Ολμέδο είναι μια διάσημη Παραγουανή influencer, γ...
H Παραγουάη κέρδισε 1-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” στις πρώτες δ...
Παρακολουθήστε την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης σ...