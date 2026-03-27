Εθνική Παραγουάης

Mundial | 30/06 - 02:33

Tι σφαλιάρα ήταν αυτή! -Κάζο Γερμανίας, η Παραγουάη πέρασε στα πέναλτι (Vd)

Μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης ο...