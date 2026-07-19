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Εθνικός Αστέρας Νεάπολης Συκεών

Εθνικός Αστέρας Νεάπολης Συκεών

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ΠΑΟΚ: Η κίνηση του Μεϊτέ που δεν περίμενε κανείς!
Super League | 20/07 - 22:56

ΠΑΟΚ: Η κίνηση του Μεϊτέ που δεν περίμενε κανείς!

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συμβολική κίνηση πραγματοποίησε ο...