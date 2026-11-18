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Euroleague
Μ
ΜΠΕ
83 - 79
ΤΕΛ
ΡΕΑ
Euroleague
ΜΑΚ
74 - 80
ΤΕΛ
B
BC
Euroleague
ΖΑΛ
72 - 87
ΤΕΛ
ΠΑΟ
Euroleague
ΜΠΑ
100 - 81
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Euroleague
ΜΙΛ
55 - 66
LIVE
ΦΕΝ
Euroleague
PAR
71 - 67
LIVE
Χ
ΧΆΠ
Euroleague
Β
ΒΑΛ
50 - 40
LIVE
ΒΊΡ
Basketball Champions League
Γ
ΓΑΛ
88 - 81
ΤΕΛ
Λ
ΛΈΓ
Basketball Champions League
AEK
90 - 89
ΤΕΛ
Φ
ΦΆΛ
Basketball Champions League
Τ
ΤΣΙ
101 - 79
ΤΕΛ
Σ
ΣΤΡ
Basketball Champions League
Μ
ΜΆΛ
94 - 66
ΤΕΛ
B
BK
Eurocup
Ν
ΝΤΕ
92 - 96
ΤΕΛ
R
RIG
Eurocup
C
CS
87 - 79
ΤΕΛ
M
MAX
Eurocup
Τ
ΤΣΕ
76 - 62
ΤΕΛ
Μ
ΜΙΡ
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
94 - 88
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΣ
Eurocup
ΑΡΗ
96 - 86
ΤΕΛ
Λ
ΛΕ
Eurocup
Ν
ΝΊΝ
85 - 94
ΤΕΛ
Τ
ΤΌΦ
Eurocup
Μ
ΜΠΌ
91 - 84
ΤΕΛ
Λ
ΛΙΕ
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
91 - 79
ΤΕΛ
N
NAP
Eurocup
Φ
ΦΡΑ
97 - 107
ΤΕΛ
Β
ΒΕΝ
Eurocup
Τ
ΤΡΈ
96 - 83
ΤΕΛ
Ν
ΝΕΠ
Eurocup
Μ
ΜΑΝ
80 - 88
ΤΕΛ
PAOK
ΝΒΑ
ΤΟΡ
102 - 111
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΜΙΝ
106 - 105
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
93 - 105
ΤΕΛ
ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΛΟΣ
107 - 132
ΤΕΛ
ΓΙΟ
ΝΒΑ
ΛΕΙ
116 - 114
ΤΕΛ
ΣΑΡ
FIBA Europe Cup
L
LAN
93 - 97
ΤΕΛ
Π
ΠΡΙ
FIBA Europe Cup
E
ESE
113 - 62
ΤΕΛ
Ρ
ΡΙΛ
FIBA Europe Cup
ΚΟΛ
79 - 78
ΤΕΛ
G
GEN
FIBA Europe Cup
Β
ΒΕΦ
96 - 55
ΤΕΛ
N
NEF
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΖΟ
104 - 73
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΙ
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΡΑ
104 - 99
ΤΕΛ
L
LOK
FIBA Europe Cup
Α
ΑΕΚ
89 - 99
ΤΕΛ
D
DZI
FIBA Europe Cup
T
TAR
93 - 77
ΤΕΛ
Μ
ΜΖΤ
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΕΡ
70 - 53
ΤΕΛ
N
NIT
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΠΆ
104 - 62
ΤΕΛ
B
BC
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΆ
77 - 69
ΤΕΛ
Λ
ΛΆΙ
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΕ
94 - 88
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΛ
FIBA Europe Cup
Γ
ΓΟΥ
95 - 76
ΤΕΛ
Β
ΒΙΈ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΑ
84 - 95
ΤΕΛ
M
MAN
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΊ
102 - 89
ΤΕΛ
ΠΡΟ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΌ
89 - 95
ΤΕΛ
Γ
ΓΙΟ
ΝΒΑ
ΙΝΤ
104 - 119
ΤΕΛ
ΧΙΟ
ΝΒΑ
ΜΙΑ
137 - 130
ΤΕΛ
ΜΙΛ
ΝΒΑ
ΟΡΛ
116 - 121
ΤΕΛ
ΦΙΛ
ΝΒΑ
ΚΛΙ
121 - 124
ΤΕΛ
ΜΕΜ
ΝΒΑ
ΜΠΡ
107 - 137
ΤΕΛ
ΣΙΚ
ΝΒΑ
ΤΟΡ
99 - 103
ΤΕΛ
ΟΥΑ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
109 - 122
ΤΕΛ
ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΟΚΛ
112 - 117
ΤΕΛ
ΑΤΛ
ΝΒΑ
NTA
116 - 94
ΤΕΛ
ΓΚΟ
ΝΒΑ
ΝΤΕ
105 - 101
ΤΕΛ
ΜΠΟ
ΝΒΑ
ΣΑΚ
107 - 128
ΤΕΛ
ΦΟΙ
ΝΒΑ
ΛΕΙ
97 - 109
ΤΕΛ
ΓΙΟ
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΕΒ
88 - 90
ΤΕΛ
Ζ
ΖΙΈ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Χ
ΧΙΛ
0 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΓ
7 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΌΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΥΡ
5 - 0
ΤΕΛ
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Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα EuroLeague TV.
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Euroleague
| 19/11 - 22:16
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