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Εβάν Φουρνιέ

Εβάν Φουρνιέ

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τον Εβάν Φουρνιέ στο Sportdog.gr. Μάθετε για την καριέρα του στη Euroleague και την Εθνική Γαλλίας.

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Ατάκα Φουρνιέ για Γουόκαπ και τη διαχείριση της υπόθεσης με Ολυμπιακό!
Euroleague | VIDEO 13/09 - 11:12

Ατάκα Φουρνιέ για Γουόκαπ και τη διαχείριση της υπόθεσης με Ολυμπιακό!

Με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση μίλησε ο Εβάν Φ...

Μήνυμα Φουρνιέ μετά τη Φενέρ: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει βαθύ ρόστερ»
Eurobasket | 05/09 - 17:58

Μήνυμα Φουρνιέ μετά τη Φενέρ: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει βαθύ ρόστερ»

Ο Γάλλος άσος στάθηκε στη μαχητικότητα του Ολυμπιακού α...

To σχόλιο Φουρνιέ για Γουόκαπ - “Να μην είμαστε ασεβείς”
Euroleague | 04/09 - 17:06

To σχόλιο Φουρνιέ για Γουόκαπ - “Να μην είμαστε ασεβείς”

Πώς απάντησε ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού σε σχόλιο ο...

Βούτσεβιτς: "Θα έπαιζα στον Ολυμπιακό - Ήμουν κοντά με Φουρνιέ"
Euroleague | 23/08 - 12:35

Βούτσεβιτς: "Θα έπαιζα στον Ολυμπιακό - Ήμουν κοντά με Φουρνιέ"

Ο Μαυροβούνιος σέντερ συμπεριέλαβε τους Ερυθρόλευκους α...

Μεγάλη επιστροφή για Φουρνιέ - Το μήνυμα που τα λέει όλα!
Euroleague | 17/08 - 20:06

Μεγάλη επιστροφή για Φουρνιέ - Το μήνυμα που τα λέει όλα!

Η μεγάλη επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ στην Εθνική Γαλλίας ε...

«Υπόκλιση» Φουρνιέ στον Νόλαν: «Απίστευτη η Οδύσσεια»!
Euroleague | 16/08 - 14:58

«Υπόκλιση» Φουρνιέ στον Νόλαν: «Απίστευτη η Οδύσσεια»!

Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στην πολυσυζητημένη «Οδύσσεια» τ...

Φουρνιέ: «Μου λείψατε όλοι σας»
Euroleague | 13/08 - 12:10

Φουρνιέ: «Μου λείψατε όλοι σας»

Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να απολαμβάνει τις τελευταίες η...

Αλλαγή πλάνου στον Ολυμπιακό με Φουρνιέ - Το πήρε απόφαση ο Μπαρτζώκας
Super League | VIDEO 09/08 - 15:00

Αλλαγή πλάνου στον Ολυμπιακό με Φουρνιέ - Το πήρε απόφαση ο Μπαρτζώκας

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν συγκλονιστικός στο φινάλε της σεζόν μ...

Βουίζει ο Πειραιάς για νέο Φουρνιέ στον Ολυμπιακό - 3 εκατ. οι Αγγελόπουλοι
Euroleague | VIDEO 05/08 - 18:30

Βουίζει ο Πειραιάς για νέο Φουρνιέ στον Ολυμπιακό - 3 εκατ. οι Αγγελόπουλοι

Ο Ολυμπιακός ψάχνει στο NBA για έναν παίκτη που θα... κουμπώσει σ...

«Φουρνιέ ο Χεζόνια»! Πώς ο Κροάτης μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό
Euroleague | 24/07 - 09:47

«Φουρνιέ ο Χεζόνια»! Πώς ο Κροάτης μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό

Για να μετατραπεί το ισπανικό σενάριο σε πραγματική μ...

Η απορία του Φουρνιέ - “Γιατί με ρωτάνε όλοι για το τροχαίο…”
Euroleague | VIDEO 23/07 - 18:48

Η απορία του Φουρνιέ - “Γιατί με ρωτάνε όλοι για το τροχαίο…”

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Κάλεσμα Φουρνιέ στους φίλους του Ολυμπιακού: «Nα σας δούμε όλους στη Sunel»
Basket League | 18/07 - 10:16

Κάλεσμα Φουρνιέ στους φίλους του Ολυμπιακού: «Nα σας δούμε όλους στη Sunel»

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους τ...

Τετ α τετ Φουρνιέ – Μποντιρόγκα στην Πάρο! Τι συζήτησαν;
Euroleague | 18/07 - 08:50

Τετ α τετ Φουρνιέ – Μποντιρόγκα στην Πάρο! Τι συζήτησαν;

Η Πάρος δεν φιλοξενεί μόνο κοσμικές παρουσίες κάθε κ...

Γιαμπουσέλε: “Ενθουσιασμένος για Παναθηναϊκό” - Το μήνυμα στον Φουρνιέ
Euroleague | 16/07 - 19:11

Γιαμπουσέλε: “Ενθουσιασμένος για Παναθηναϊκό” - Το μήνυμα στον Φουρνιέ

Τι είπε για Ομπράντοβιτς και Λεσόρ ο νεοαποκτηθείς ά...

Ο Ντόρσεϊ θέλει να γίνει... Φουρνιέ - Η διαφορά στο οικονομικό με Ολυμπιακό
Euroleague | 14/07 - 09:27

Ο Ντόρσεϊ θέλει να γίνει... Φουρνιέ - Η διαφορά στο οικονομικό με Ολυμπιακό

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ φέρεται να αξιώνει απολαβές που φτάνουν ή...

Αιχμηρή απάντηση "DPG" σε Φουρνιέ - "Μάθε πρώτα την ιστορία - Εγώ γελάω..."
Euroleague | 12/07 - 17:47

Αιχμηρή απάντηση "DPG" σε Φουρνιέ - "Μάθε πρώτα την ιστορία - Εγώ γελάω..."

Τα "καρφιά" του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την "επίθεση" τ...

Αποκάλυψη Φουρνιέ για τη μεταγραφή Φαλ στον Παναθηναϊκό - Eπίθεση σε DPG!
Euroleague | VIDEO 12/07 - 14:26

Αποκάλυψη Φουρνιέ για τη μεταγραφή Φαλ στον Παναθηναϊκό - Eπίθεση σε DPG!

Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στην μεταγραφή του Μουσταφά Φ...

Αυτή είναι η κορυφαία 5άδα της Βasket League - Κυριαρχία Ολυμπιακού
Basket League | 06/07 - 18:11

Αυτή είναι η κορυφαία 5άδα της Βasket League - Κυριαρχία Ολυμπιακού

Ποιοι ήταν οι καλύτεροι για τη σεζόν 2025-26, όπως προέκυψε α...

Αναζητήσεων συνέχεια για Φουρνιέ - Ψάχνει τον tattoo artist στην Ελλάδα
Euroleague | 03/07 - 19:07

Αναζητήσεων συνέχεια για Φουρνιέ - Ψάχνει τον tattoo artist στην Ελλάδα

Ο Γάλλος έχει συνηθίζει να ρωτάει την γνώμη του κόσμου γ...

MVP της σεζόν στην Ελλάδα ο Φουρνιέ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 02/07 - 16:02

MVP της σεζόν στην Ελλάδα ο Φουρνιέ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολυτιμότερος της σεζόν που τελείωσε με πρωταθλητή τ...

Φουρνιέ: «Η φετινή χρονιά στην Ελλάδα σίγουρα είναι καλύτερη από πέρσι»
Euroleague | 30/06 - 16:22

Φουρνιέ: «Η φετινή χρονιά στην Ελλάδα σίγουρα είναι καλύτερη από πέρσι»

Ο Εβάν Φουρνιέ έφυγε από την Ελλάδα με προορισμό το Π...