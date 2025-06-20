Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Φάιναλ Φορ Ευρωλίγκας

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας στο Sportdog.gr. Διαβάστε για το πρόγραμμα, τις ομάδες που συμμετέχουν, τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης

Τον νίκησαν οι "δαίμονές" του…
Euroleague | 27/05 - 15:14

Τον νίκησαν οι "δαίμονές" του…

Την πιο κρίσιμη στιγμή, θόλωσε κ...

Συγκλόνισε ο Τζέιμς: "Ο γιατρός δεν ήξερε αν θα επιστρέψω στο ίδιο επίπεδο"
Euroleague | VIDEO 27/05 - 11:46

Συγκλόνισε ο Τζέιμς: "Ο γιατρός δεν ήξερε αν θα επιστρέψω στο ίδιο επίπεδο"

Μπορεί ο Αμερικανός γκαρντ να μην ξεκίνησε σε υψηλό ε...

Θα σκάσει κι άλλη "βόμβα" στον ΠΑΟ; "Αρέσει στον Αταμάν ο Έξουμ"!
Euroleague | VIDEO 27/05 - 09:14

Θα σκάσει κι άλλη "βόμβα" στον ΠΑΟ; "Αρέσει στον Αταμάν ο Έξουμ"!

Η απώλεια του 8ου ευρωπαϊκού φαίνεται να έχει... πεισμώσει τ...

"Φάκελος" Μπαρτζώκα στο "ΦΩΣ": "Θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν ή...;"
Euroleague | VIDEO 27/05 - 08:53

"Φάκελος" Μπαρτζώκα στο "ΦΩΣ": "Θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν ή...;"

Η "ερυθρόλευκη" εφημερίδα αναρωτιέται ποια θα είναι η...

"Μίδας" Σορτς! Το αδιανόητο συμβόλαιο που του δίνει ο Γιαννακόπουλος (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 27/05 - 08:39

"Μίδας" Σορτς! Το αδιανόητο συμβόλαιο που του δίνει ο Γιαννακόπουλος (ΦΩΤΟ)

Ο Αμερικανός βραχύσωμος γκαρντ αναμένεται να γίνει α...

Απίθανη ατάκα Μπόλντγουιν: "Κέρδισα ΠΑΟ, Μονακό - Έχω γίνει θρυλικός!"
Euroleague | VIDEO 27/05 - 06:00

Απίθανη ατάκα Μπόλντγουιν: "Κέρδισα ΠΑΟ, Μονακό - Έχω γίνει θρυλικός!"

Ο Αμερικάνος γκαρντ της Φενέρμπαχτσε εξέφρασε τα συναισθήματα τ...

"Υπόκλιση" της ΚΑΕ ΠΑΟ στον κόσμο - "Ο δεσμός μας δεν έχει σύνορα" (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 26/05 - 20:27

"Υπόκλιση" της ΚΑΕ ΠΑΟ στον κόσμο - "Ο δεσμός μας δεν έχει σύνορα" (ΦΩΤΟ)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποθέωσε τους φίλους της ομάδας, π...

Μία στιγμή που θα θυμούνται για πάντα- Πρόταση γάμου στο μικρό τελικό! (VD)
Euroleague | VIDEO 26/05 - 18:03

Μία στιγμή που θα θυμούνται για πάντα- Πρόταση γάμου στο μικρό τελικό! (VD)

Μέχρι το Άμπου Ντάμπι χρειάστηκε να πάει για να πραγματοποιήσει μ...

Και τώρα Μίσιτς...
Euroleague | 26/05 - 16:41

Και τώρα Μίσιτς...

Ένας από τους μεγάλους κερδισμένους του Final-4 είναι ο...

Μονέκε: "Χωρίς τον Λεσόρ δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφταναν στο Final Four"
Euroleague | VIDEO 26/05 - 16:20

Μονέκε: "Χωρίς τον Λεσόρ δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφταναν στο Final Four"

Ο φόργουορντ της Μπασκόνια τοποθετήθηκε όσον αφορά σ...

Απάντηση Αγγελόπουλων για Σορτς με top όνομα και 5 εκατ.! Φεύγουν Γκος-Ράιτ
Euroleague | VIDEO 26/05 - 16:00

Απάντηση Αγγελόπουλων για Σορτς με top όνομα και 5 εκατ.! Φεύγουν Γκος-Ράιτ

Ο Ολυμπιακός δεν χάνει χρόνο και πριν κλείσει οριστικά τ...

Η δέσμευση Γιαννακόπουλου και η τρομερή συμφωνία με Σορτς
Euroleague | 26/05 - 15:11

Η δέσμευση Γιαννακόπουλου και η τρομερή συμφωνία με Σορτς

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει από το Άμπου Ντάμπι δίχως ν...

"Ίσως δεν είναι όλα τέλεια στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού"!
Euroleague | VIDEO 26/05 - 14:57

"Ίσως δεν είναι όλα τέλεια στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού"!

Για τη φημολογία που έχει ξεκινήσει όσον αφορά στο μ...

Ποια είναι η καλλονή Ελληνίδα σύζυγος του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
Euroleague | 26/05 - 14:49

Ποια είναι η καλλονή Ελληνίδα σύζυγος του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Η Φενέρμπαχτσε με προπονητή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ν...

Δημοσίευμα-βόμβα: "Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τον Βαλαντσιούνας"! (pic-vd)
Euroleague | 26/05 - 14:00

Δημοσίευμα-βόμβα: "Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τον Βαλαντσιούνας"! (pic-vd)

"Σεισμό" και στην θέση "5" με την απόκτηση του σούπερ σ...

Οι free agents που στρέφουν πάνω τους το βλέμμα των μεγάλων της Ευρωλίγκας
Euroleague | 26/05 - 13:44

Οι free agents που στρέφουν πάνω τους το βλέμμα των μεγάλων της Ευρωλίγκας

...

Η στάση Αγγελόπουλων για Μπαρτζώκα και ο Μίσιτς - Ρεπορτάζ Ζέρβα!
Euroleague | 26/05 - 13:28

Η στάση Αγγελόπουλων για Μπαρτζώκα και ο Μίσιτς - Ρεπορτάζ Ζέρβα!

Τι είπε ο Νίκος Ζέρβας για το μέλλον του Γιώργου Μπαρτζώκα κ...

Ανάρτηση ΠΑΟ: "Η δόξα δεν εξαφανίζεται, επιστρέφει πιο δυνατή" (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 26/05 - 12:46

Ανάρτηση ΠΑΟ: "Η δόξα δεν εξαφανίζεται, επιστρέφει πιο δυνατή" (ΦΩΤΟ)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε φωτογραφίες από τον μ...

Τι έλεγε ο Αταμάν για Σορτς μετά το ματς της Παρί με τον Παναθηναϊκό
Euroleague | VIDEO 26/05 - 12:22

Τι έλεγε ο Αταμάν για Σορτς μετά το ματς της Παρί με τον Παναθηναϊκό

Όσα είχε δηλώσει ο Τούρκος προπονητής για το νέο μεταγραφικό α...

Ολυμπιακός: Οι αγκαλιές του Παπανικολάου και το χειροκρότημα προς τον κόσμο
Euroleague | 26/05 - 11:59

Ολυμπιακός: Οι αγκαλιές του Παπανικολάου και το χειροκρότημα προς τον κόσμο

Οι Ερυθρόλευκοι δημοσίευσαν την παρακάμερα του μικρού τ...

Το κλειδί του Σάρας: Ο αθόρυβος παίκτης-πολυεργαλείο που βγήκε μπροστά
Euroleague | 26/05 - 11:32

Το κλειδί του Σάρας: Ο αθόρυβος παίκτης-πολυεργαλείο που βγήκε μπροστά

Τον μεταμόρφωσε σε σ...