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Fauda

Fauda

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Fauda. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Φρικιαστικές εικόνες! Το «Fauda» επιστρέφει με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου
Media | 12/07 - 07:16

Φρικιαστικές εικόνες! Το «Fauda» επιστρέφει με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Οι δημιουργοί της σειράς πήραν την απόφαση να εγκαταλείψουν τ...