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Φερνάντο Ντινίζ

Φερνάντο Ντινίζ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Φερνάντο Ντινίζ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ένας "Cria do Terrão" για Ολυμπιακό! Futsal και γεύμα με μπριζόλες
Super League | 26/07 - 11:04

Ένας "Cria do Terrão" για Ολυμπιακό! Futsal και γεύμα με μπριζόλες

Διαθέτει το κορμί του κλασικού φορ περιοχής, αλλά το π...