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Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΡΑ
6 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΑΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΑΚ
- - -
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΟΥ
0 - 1
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΛΟ
2 - 1
ΤΕΛ
Μ
ΜΆΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΑΛ
0 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΦΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν
ΝΟΡ
3 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Τ
ΤΟΥ
4 - 0
ΤΕΛ
Β
ΒΌΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΥΣ
1 - 0
ΤΕΛ
Τ
ΤΥΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΟΛ
3 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΌΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΑΝ
2 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΖ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΡΟ
0 - 1
LIVE
Β
ΒΈΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΕΩ
0 - 0
LIVE
Ρ
ΡΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΑΡ
0 - 0
LIVE
Μ
ΜΑΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΥΑ
21:45
02 Ιουν
Γ
ΓΚΆ
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Φιλίπ Οσέρ
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