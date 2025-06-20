Facebook Pixel
Φιλίπε Ρέλβας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Φιλίπε Ρέλβας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Βρήκε δίδυμους... πύργους η ΑΕΚ - "Έδεσε με Μουκουντί ο κορυφαίος Ρέλβας"
UEFA Conference League | 24/07 - 23:28

Η Ένωση επικράτησε χάρη σε τέρμα του εξαιρετικού Ρέλβας, ο...

"Συναγερμός" στην ΑΕΚ με Ρέλβας - Τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 17/07 - 22:42

Ο Πορτογάλος στόπερ της ΑΕΚ τραυματίστηκε στο φιλικό μ...

Αυτός "γυάλισε" στον Νίκολιτς! Καιρό περίμεναν οι ΑΕΚτζήδες τέτοιο φορ
Super League | 07/07 - 07:06

Πρόκειται για "εκπληκτικό" ποδοσφαιριστή κατά τα λεγόμενα τ...

Δεν μασά τα λόγια ο Νίκολιτς! Τί θέλει από Πένραϊς - Ρέλβας σημείο αναφοράς
Blogs | 06/07 - 22:50

Βελτιωμένη η ΑΕΚ στο φιλικό με Μπέερσχοτ, ανέβηκαν κ...

Με Ρέλβας και Πιερό η ΑΕΚ - Η 11άδα για Μπέερσχοτ
Super League | 06/07 - 18:32

Οι επιλογές του Νίκολιτς για το νέο φιλικό π...

Δεν είχε ουσία και… αριστερό μπακ η ΑΕΚ - Φιλική ήττα (Vid)
Super League | 02/07 - 21:00

Με 2-0 επικράτησε η Ζούλτε Βάρεγκεμ των “κιτρινόμαυρων” - ...

"Διψασμένος" για κούπες ο Ρέλβας - "Να βοηθήσω την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα"
Super League | 28/06 - 21:11

Ο νεαρός στόπερ της ΑΕΚ ευχαρίστησε τον Μάριο Ηλιόπουλο γ...

Μέχρι τότε υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Ρέλβας!
Super League | 28/06 - 18:38

Ο Πορτογάλος στόπερ ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ και έβαλε τ...

Ανακοινώθηκε ο εκλεκτός του Νίκολιτς - "Έσκασε" 3 εκ. ο Ηλιόπουλος! (ΦΩΤΟ)
Super League | 28/06 - 16:27

Επίσημη η απόκτηση του κεντρικού αμυντικού από την π...

Αντεπίθεση Ηλιόπουλου με μεταγραφή ρεκόρ η ΑΕΚ! Πωλητήριο σε κορυφαίο όνομα
Super League | VIDEO 27/06 - 14:26

Η Ένωση αναμένεται να κάνει δύο πανάκριβες μεταγραφές γ...

Ιατρικά και ανακοινώνεται - Ο παίκτης που παίρνει η ΑΕΚ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 27/06 - 11:55

Στην Ολλανδία για λογαριασμό τ...

Τεράστια η διαφορά Μήτογλου με ΑΕΚ, τον… περιμένει μεγάλη ελληνική ομάδα!
Super League | VIDEO 27/06 - 10:00

Πώς ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έκλεισε την πανάκριβη μεταγραφή τ...

ΑΕΚ: Στην Ολλανδία για ανακοινώσεις ο Ρέλβας - Ανατροπή με Γιούρασεκ!
Super League | 26/06 - 19:42

Ολοκληρώνεται η μία από τις δύο μεταγραφές που ήταν σ...

Ο Νίκολιτς τον ήθελε, ο Ηλιόπουλος τον "χρυσοπλήρωσε" - Deal 3 εκ. ευρώ!
Super League | 26/06 - 10:14

Η Ένωση έκλεισε τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, με τη δ...

Μεταγραφάρα η ΑΕΚ! Έρχεται Ελλάδα ο Φιλίπε μαζί με… ξανθιά-πρόκληση! (ΦΩΤΟ)
Super League | 26/06 - 09:00

Αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα, μαζί με την εντυπωσιακή σ...

"Χτύπησε" στοχευμένα με Γιούρασεκ η ΑΕΚ - Ο Ριμπάλτα έλυσε το πρόβλημα!
Super League | 25/06 - 23:12

Η Ένωση φαίνεται πως κλείνει αριστερό μπακ και επιτέλους λ...

Έκλεισε στόπερ από Πορτογαλία η ΑΕΚ - Μένουν μόνο οι ανακοινώσεις
Super League | 25/06 - 18:37

Η Ένωση φαίνεται ότι βρήκε τον εκλεκτό για το κέντρο τ...