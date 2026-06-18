Φόλαριν Μπαλογκάν

Mundial | 19/06 - 00:29

Οι ΗΠΑ έστειλαν μήνυμα, τα γκολ πέφτουν βροχή και η Ισπανία ψάχνει λύσεις

Η πρώτη αγωνιστική δίνει μια πρώτη γεύση από το Μουντιάλ τ...