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Φρανκ Λεμπέφ

Φρανκ Λεμπέφ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Φρανκ Λεμπέφ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Όταν η Σενεγάλη σόκαρε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία με παίκτη της ΑΕΚ!
Mundial | 16/06 - 05:34

Όταν η Σενεγάλη σόκαρε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία με παίκτη της ΑΕΚ!

Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά, οι δύο ομάδες ε...