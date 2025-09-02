"Κλείδωσε" η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού τον Ιανουάριο κ...
Ο Ιταλός που έχει πιάσει ήδη δουλειά και βρέθηκε στην Ε...
Ο Χρήστος Κόντης μετέφερε το ρεπορτάζ για το θέμα τ...
Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και η α...
Ο προπονητής του "Τριφυλλιού" στις πρώτες του δηλώσεις μ...
Η εισήγηση του Ιταλού στον Γιάννη Αλαφούζο για την ε...
Πώς ένας πρώην μέσος της Serie B έγινε ένας από τους πιο ε...
Ο Χρήστος Κόντης που κατάλαβε τι έρχεται στον Παναθηναϊκό, ποιος θα φέρει τον επόμενο προπονη�...
Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ξεκινάει η νέα εποχή σ...
Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει να προχωρήσει σ...
Οι νέες πληροφορίες για το ταξίδι του Φράνκο Μπαλντίνι σ...
Δεδομένη είναι η προσθήκη του Φράνκο Μπαλντίνι στον Π...
Πρόκειται για παίκτη με σπάνιο ταλέντο και χαρακτηριστικά π...
Στην τελική ευθεία έχουν μπει πλέον οι συζητήσεις του Π...
Το όνομα του Ιταλού έχει έρθει στο προσκήνιο τις τελευταίες ώ...
Ο Διονύσης Δεσύλλας αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες που θ...
Ο Φράνκο Μπαλντίνι φέρεται να έχει εντοπίσει τον επόμενο τ...
Άνθρωπος με πλούσιο βιογραφικό από κορυφαίους ευρωπαϊκούς σ...
Η «πράσινη» ΠΑΕ βρίσκεται σε μια διαδικασία περαιτέρω ε...