Φράνκο Μπαλντίνι

Super League | VIDEO 03/10 - 10:00

Απαντά με μεγάλο όνομα-κόουτς ο Αλαφούζος - Τα πάντα να σωθεί ο Λουτσέσκου!

Ο Χρήστος Κόντης που κατάλαβε τι έρχεται στον Παναθηναϊκό, ποιος θα φέρει τον επόμενο προπονη�...