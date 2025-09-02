Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Φράνκο Μπαλντίνι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Φράνκο Μπαλντίνι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Μεταγραφή λόγω Ρενάτο Σάντσες ο ΠΑΟ! Δύο μεγάλα ονόματα στη λίστα και…Ουναΐ
Super League | VIDEO 11/10 - 10:00

Μεταγραφή λόγω Ρενάτο Σάντσες ο ΠΑΟ! Δύο μεγάλα ονόματα στη λίστα και…Ουναΐ

"Κλείδωσε" η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού τον Ιανουάριο κ...

Με πρόσωπο-έκπληξη ο Μπαλντίνι στον Αλαφούζο - Νέος... Ζαφείρης στον ΠΑΟΚ!
Super League | VIDEO 09/10 - 19:35

Με πρόσωπο-έκπληξη ο Μπαλντίνι στον Αλαφούζο - Νέος... Ζαφείρης στον ΠΑΟΚ!

Ο Ιταλός που έχει πιάσει ήδη δουλειά και βρέθηκε στην Ε...

Αυτός θα κρίνει την παραμονή του Κόντη στον ΠΑΟ - Όχι ο Αλαφούζος! (Vid)
Super League | VIDEO 06/10 - 10:35

Αυτός θα κρίνει την παραμονή του Κόντη στον ΠΑΟ - Όχι ο Αλαφούζος! (Vid)

Ο Χρήστος Κόντης μετέφερε το ρεπορτάζ για το θέμα τ...

Κρούση Μπαλντίνι σε Σπαλέτι για Παναθηναϊκό - Και 2ο μεγάλο όνομα στη λίστα
Super League | 06/10 - 10:00

Κρούση Μπαλντίνι σε Σπαλέτι για Παναθηναϊκό - Και 2ο μεγάλο όνομα στη λίστα

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και η α...

Εξελίξεις στον ΠΑΟ! Το ανακοίνωσε On camera ο Κόντης!
Super League | 05/10 - 23:31

Εξελίξεις στον ΠΑΟ! Το ανακοίνωσε On camera ο Κόντης!

Ο προπονητής του "Τριφυλλιού" στις πρώτες του δηλώσεις μ...

Τελειώνει Κόντη ο Μπαλντίνι, θέλει… Μεντιλίμπαρ - Τεράστιο όνομα για ΠΑΟ!
Super League | VIDEO 05/10 - 10:30

Τελειώνει Κόντη ο Μπαλντίνι, θέλει… Μεντιλίμπαρ - Τεράστιο όνομα για ΠΑΟ!

Η εισήγηση του Ιταλού στον Γιάννη Αλαφούζο για την ε...

Φράνκο Μπαλντίνι: Ο «αόρατος» αρχιτέκτονας
Super League | 04/10 - 10:40

Φράνκο Μπαλντίνι: Ο «αόρατος» αρχιτέκτονας

Πώς ένας πρώην μέσος της Serie B έγινε ένας από τους πιο ε...

Απαντά με μεγάλο όνομα-κόουτς ο Αλαφούζος - Τα πάντα να σωθεί ο Λουτσέσκου!
Super League | VIDEO 03/10 - 10:00

Απαντά με μεγάλο όνομα-κόουτς ο Αλαφούζος - Τα πάντα να σωθεί ο Λουτσέσκου!

Ο Χρήστος Κόντης που κατάλαβε τι έρχεται στον Παναθηναϊκό, ποιος θα φέρει τον επόμενο προπονη�...

Πρώτες μεγάλες αλλαγές Μπαλντίνι σε ΠΑΟ - "Δώρο" χαφάρα 9 εκατ. σε Αλαφούζο
Super League | VIDEO 02/10 - 18:36

Πρώτες μεγάλες αλλαγές Μπαλντίνι σε ΠΑΟ - "Δώρο" χαφάρα 9 εκατ. σε Αλαφούζο

Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ξεκινάει η νέα εποχή σ...

Ξεκίνησαν οι αλλαγές στον Παναθηναϊκό - Υπέγραψε με απόφαση Αλαφούζου!
Super League | 02/10 - 15:51

Ξεκίνησαν οι αλλαγές στον Παναθηναϊκό - Υπέγραψε με απόφαση Αλαφούζου!

Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει να προχωρήσει σ...

Τάσεις φυγής από μεγάλο όνομα - Συνάντηση Μπαλντίνι, Κομπότη και Αλαφούζου!
Super League | VIDEO 25/09 - 10:00

Τάσεις φυγής από μεγάλο όνομα - Συνάντηση Μπαλντίνι, Κομπότη και Αλαφούζου!

Οι νέες πληροφορίες για το ταξίδι του Φράνκο Μπαλντίνι σ...

Τελειώνει Παπαδημητρίου ο Αλαφούζος - "Τον κάνει... γλάστρα ο Μπαλντίνι"
Super League | 24/09 - 21:37

Τελειώνει Παπαδημητρίου ο Αλαφούζος - "Τον κάνει... γλάστρα ο Μπαλντίνι"

Δεδομένη είναι η προσθήκη του Φράνκο Μπαλντίνι στον Π...

"Τρέλανε" την Ευρώπη με την εμφάνισή του στη Λεωφόρο - Τιμή στα 20 εκατ.!
Super League | VIDEO 24/09 - 10:00

"Τρέλανε" την Ευρώπη με την εμφάνισή του στη Λεωφόρο - Τιμή στα 20 εκατ.!

Πρόκειται για παίκτη με σπάνιο ταλέντο και χαρακτηριστικά π...

"Ανακοίνωσε" μεταγραφή του Παναθηναϊκού το σημερινό ΦΩΣ (ΦΩΤΟ)
Super League | VIDEO 24/09 - 08:37

"Ανακοίνωσε" μεταγραφή του Παναθηναϊκού το σημερινό ΦΩΣ (ΦΩΤΟ)

Στην τελική ευθεία έχουν μπει πλέον οι συζητήσεις του Π...

Συναντήθηκε με Αλαφούζο ο Μπαλντίνι - Με ρόλο έκπληξη στον Παναθηναϊκό
Super League | 23/09 - 16:13

Συναντήθηκε με Αλαφούζο ο Μπαλντίνι - Με ρόλο έκπληξη στον Παναθηναϊκό

Το όνομα του Ιταλού έχει έρθει στο προσκήνιο τις τελευταίες ώ...

ΠΑΟ: Τα καθήκοντα Πιλάβιου-Μπαλντίνι, αν αναλάβουν - Θέμα με τις κράμπες
Super League | VIDEO 23/09 - 12:12

ΠΑΟ: Τα καθήκοντα Πιλάβιου-Μπαλντίνι, αν αναλάβουν - Θέμα με τις κράμπες

Ο Διονύσης Δεσύλλας αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες που θ...

Έχει βρει ήδη προπονητή για τον ΠΑΟ ο Μπαλντίνι - Πασίγνωστο όνομα!
Super League | VIDEO 23/09 - 11:36

Έχει βρει ήδη προπονητή για τον ΠΑΟ ο Μπαλντίνι - Πασίγνωστο όνομα!

Ο Φράνκο Μπαλντίνι φέρεται να έχει εντοπίσει τον επόμενο τ...

Πρώτη κίνηση Αλαφούζου μετά το ντέρμπι - Ποιον έφερε στην Αθήνα για ΠΑΟ
Super League | VIDEO 22/09 - 19:09

Πρώτη κίνηση Αλαφούζου μετά το ντέρμπι - Ποιον έφερε στην Αθήνα για ΠΑΟ

Άνθρωπος με πλούσιο βιογραφικό από κορυφαίους ευρωπαϊκούς σ...

Παναθηναϊκός: Μπαλντίνι και Πιλάβιος σε πρώτο πλάνο για την ΠΑΕ!
Super League | 22/09 - 17:23

Παναθηναϊκός: Μπαλντίνι και Πιλάβιος σε πρώτο πλάνο για την ΠΑΕ!

Η «πράσινη» ΠΑΕ βρίσκεται σε μια διαδικασία περαιτέρω ε...