Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Φρανσίσκο Τιναλίνι

Φρανσίσκο Τιναλίνι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Φρανσίσκο Τιναλίνι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Η… τρελή έξοδος του Τιναλίνι στο Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 03/11 - 11:46

Η… τρελή έξοδος του Τιναλίνι στο Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο τερματοφύλακας της ομάδας των Σερρών, Τιναλίνι βγήκε π...