Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Φραντσέσκα Ρουστέμι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Φραντσέσκα Ρουστέμι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Η Αλβανίδα καλλονή που εισήλθε στο ποδόσφαιρο (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 17/09 - 13:10

Η Αλβανίδα καλλονή που εισήλθε στο ποδόσφαιρο (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Η Φραντσέσκα Ρουστέμι γεννήθηκε στο Δυρράχιο της Αλβανίας κ...