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Φρέντρικ Γιένσεν

Φρέντρικ Γιένσεν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Φρέντρικ Γιένσεν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Άλλους… 4 Ντε Φράι, Γένσεν, φορ-κανόνι και Τσάπρα ο ΠΑΟ με εντολή Αλαφούζου
Super League | VIDEO 19/06 - 20:00

Άλλους… 4 Ντε Φράι, Γένσεν, φορ-κανόνι και Τσάπρα ο ΠΑΟ με εντολή Αλαφούζου

Η ατάκα του Γιάννη Αλαφούζου στον Στέφανο Κοτσόλη, ο...