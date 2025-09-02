Γέσπερ Γκούσταφσον

Υπόλοιπος Κόσμος | 23/10 - 00:29

Το «θαύμα του Χάλεβικ»! Ένα ψαροχώρι 1.500 κατοίκων κατέκτησε τη Σουηδία

Η ομάδα του χωριού στέφθηκε πρωταθλήτρια Σουηδίας, ο...