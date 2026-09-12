Γιάκομπ Νίστρουπ

Blogs | 25/06 - 09:00

Ας αλλάξουν επιτέλους τα καλοκαίρια του ΠΑΟ και να… αφήσουν τον Νίστρουπ!

Ο νέος προπονητής που πρέπει να μείνει μακριά από το... γ...