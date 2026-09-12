Γιάκομπ Νίστρουπ

Facebook Pixel
Super League
ΟΛΥ
0 - 1
ΤΕΛ
ΟΦH
Super League
Π.Ο
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΤΡ
Super League
ΚΑΛ
18:00
13 Σεπ
ΒΟΛ
Super League
ΑΣΤ
19:00
13 Σεπ
ΑΕΚ
Super League
ΠΑΟΚ
21:00
13 Σεπ
ΑΡΗ
Super League
ΚΗΦ
21:00
13 Σεπ
ΛΕΒ
Super League
ΠΑΟ
21:30
13 Σεπ
ΠΝΛ
Premier League
ΤΣΕ
2 - 2
ΤΕΛ
ΧΑΛ
Premier League
ΛΙΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΦΟΥ
Premier League
ΚΡΠ
2 - 3
ΤΕΛ
ΊΠΣ
Premier League
ΜΠΟ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΑΣΒ
1 - 2
ΤΕΛ
ΝΌΤ
Premier League
ΤΟΤ
0 - 0
ΤΕΛ
ΕΒE
Premier League
ΣΑΝ
0 - 2
ΤΕΛ
AΡΣ
Premier League
ΚΌΒ
16:00
13 Σεπ
ΜΠΡ
Premier League
ΜΑΓ
18:30
13 Σεπ
ΜΑΣ
La Liga
ΣΑΝ
2 - 1
ΤΕΛ
ΑΛΑ
La Liga
ΟΣΑ
0 - 2
ΤΕΛ
ΕΣΠ
La Liga
ΜΠΙ
1 - 1
ΤΕΛ
ΈΛΤ
La Liga
ΡΕΜ
4 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΓ
La Liga
ΘΕΛ
0 - 0
LIVE
ΜΆΛ
La Liga
ΛΕΒ
17:15
13 Σεπ
ΜΠΑ
La Liga
XET
19:30
13 Σεπ
ΛΑ
La Liga
ΣΟΣ
22:00
13 Σεπ
ΑΤΜ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
KUM
80 - 85
ΤΕΛ
TAO
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΠΟ
80 - 87
ΤΕΛ
ΧΆΠ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΤΑ
- - -
ΤΕΛ
ΦΛΟ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΦΟΡ
66 - 60
ΤΕΛ
LIB
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΛ
77 - 89
ΤΕΛ
PAOK
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
CB
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΙ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΑΛΙ
- - -
ΤΕΛ
ΓΡΑ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΑΡ
- - -
ΤΕΛ
ΟΡΤ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
AUR
- - -
ΤΕΛ
LEG
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΓΙΟ
54 - 95
ΤΕΛ
WON
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΤΡΕ
16:00
13 Σεπ
ΤΖΆ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΡ
19:30
13 Σεπ
CB
Serie A
ΤΖΕ
1 - 1
ΤΕΛ
ΦΡΟ
Serie A
ΛΑΤ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Serie A
ΑΤΑ
1 - 2
ΤΕΛ
ΚΑΛ
Serie A
ΛΕ
16:00
13 Σεπ
ΜΌΝ
Serie A
ΝΑΠ
19:00
13 Σεπ
ΜΠΟ
Serie A
ΣΑΣ
21:45
13 Σεπ
ΓΙΟ
Bundesliga
ΝΤΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΠΆΝ
Bundesliga
ΧΟΦ
2 - 1
ΤΕΛ
ΣΤΓ
Bundesliga
ΦΡΑ
5 - 0
ΤΕΛ
ΓΚΛ
Bundesliga
ΑΓΚ
2 - 2
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Bundesliga
M05
1 - 3
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
ΚΟΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΒΕΡ
Bundesliga
ΛΕΙ
16:30
13 Σεπ
ΑΜΒ
Bundesliga
ΈΛΒ
18:30
13 Σεπ
ΜΠΑ
Ligue 1
ΣΤΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΟΝ
Ligue 1
ΠΑΡ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΥΝ
Ligue 1
ΟΣΕ
1 - 0
ΤΕΛ
ΝΙΣ
Ligue 1
ΧΑΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΑΝΖ
Ligue 1
ΛΟΡ
2 - 2
ΤΕΛ
ΤΛΖ
Ligue 1
ΛΙΛ
16:00
13 Σεπ
ΤΡΟ
Ligue 1
ΛΕ
18:15
13 Σεπ
ΛΑΝ
Ligue 1
ΜΠΡ
21:45
13 Σεπ
ΠΑΡ
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Γιάκομπ Νίστρουπ

Γιάκομπ Νίστρουπ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιάκομπ Νίστρουπ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Νίστρουπ: «Εμείς είμαστε φαβορί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο»
UEFA Conference League | 04/08 - 15:40

Νίστρουπ: «Εμείς είμαστε φαβορί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο»

Oι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Ν...

Παναθηναϊκός: Χειρουργείο ο Παντελίδης – Νοκ άουτ για 6-7 μήνες!
Super League | VIDEO 01/08 - 16:49

Παναθηναϊκός: Χειρουργείο ο Παντελίδης – Νοκ άουτ για 6-7 μήνες!

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια φ...

Αυτή την ομάδα θα βρει ο Παναθηναϊκός αν περάσει την Πάκσι!
UEFA Conference League | 28/07 - 23:43

Αυτή την ομάδα θα βρει ο Παναθηναϊκός αν περάσει την Πάκσι!

Η ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία είναι η επόμενη πιθανή αντίπαλος τ...

Παναθηναϊκός: Συγκίνησε ο Σιώπης στο «αντίο» του
Super League | 28/07 - 20:20

Παναθηναϊκός: Συγκίνησε ο Σιώπης στο «αντίο» του

Έπειτα από ενάμιση χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο...

Μήνυμα Κοτσόλη για Παναθηναϊκό: "Δεν γίνεται άλλο…"! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 20/07 - 17:28

Μήνυμα Κοτσόλη για Παναθηναϊκό: "Δεν γίνεται άλλο…"! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Στέφανος Κοτσόλης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα μιλώντας α...

Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα στους στόπερ μετά το σοκ με Ίνγκασον
Super League | 16/07 - 20:31

Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα στους στόπερ μετά το σοκ με Ίνγκασον

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός χάνει όλη την σεζόν κ...

Παναθηναϊκός: Συναγερμός με τον Ίνγκασον που έφυγε υποβασταζόμενος! (VD)
Super League | 15/07 - 21:30

Παναθηναϊκός: Συναγερμός με τον Ίνγκασον που έφυγε υποβασταζόμενος! (VD)

Ανησυχία προκαλεί ο τραυματισμός του Ίνγκι Ίνγκασον κ...

Τον "χαντάκωσε" ο Μπενίτεθ, βασικός με Νίστρουπ - Βρήκε... Ρενάτο Σάντσες
Super League | VIDEO 11/07 - 15:45

Τον "χαντάκωσε" ο Μπενίτεθ, βασικός με Νίστρουπ - Βρήκε... Ρενάτο Σάντσες

Πέρασε δύσκολους μήνες με τον Ράφα Μπενίτεθ, ωστόσο π...

Ποιός Κρίστιανσεν; Έρχεται και τρίτο μπακ στον Παναθηναϊκό
Super League | 11/07 - 09:50

Ποιός Κρίστιανσεν; Έρχεται και τρίτο μπακ στον Παναθηναϊκό

Στο «τριφύλλι» παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να π...

«Playmaker στόπερ» των 5 εκατ. για τον ΠΑΟ - Ενδιαφέρον από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ!
Super League | 09/07 - 19:55

«Playmaker στόπερ» των 5 εκατ. για τον ΠΑΟ - Ενδιαφέρον από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ!

Είναι δυνατός στον αέρα, χρήσιμος στις στατικές φάσεις, σ...

Η πανάκριβη μεταγραφή που έκοψε ο Αλαφούζος στον ΠΑΟ - Διαφωνία με Νίστρουπ
Super League | 09/07 - 11:45

Η πανάκριβη μεταγραφή που έκοψε ο Αλαφούζος στον ΠΑΟ - Διαφωνία με Νίστρουπ

Ο προπονητής τον θέλει πάρα πολύ και επιμένει για την α...

Οι αρχές του Νίστρουπ και η μεταγραφή που ξεχωρίζει ήδη στον Παναθηναϊκό
Blogs | 08/07 - 21:30

Οι αρχές του Νίστρουπ και η μεταγραφή που ξεχωρίζει ήδη στον Παναθηναϊκό

Ο παίκτης που έλειπε από τον Παναθηναϊκό, τα πρώτα συμπεράσματα γ...

Η "υποχρέωση" του Νίστρουπ με Αντίνο και Γιάγκουσιτς
Super League | 02/07 - 07:52

Η "υποχρέωση" του Νίστρουπ με Αντίνο και Γιάγκουσιτς

Πρώτο φιλικό χωρίς πολλά συμπεράσματα όπως είναι λογικό, α...

"Πάγωσε" πανάκριβη μεταγραφή ο Αλαφούζος - Χρειάζεται... Πινέδα ο Νίστρουπ!
Super League | VIDEO 30/06 - 10:00

"Πάγωσε" πανάκριβη μεταγραφή ο Αλαφούζος - Χρειάζεται... Πινέδα ο Νίστρουπ!

Γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να αλλάξει τακτική σ...

Θετικά νέα για Ντέσερς! Ενσωματώθηκε στην αποστολή και μετρά αντίστροφα
Super League | 28/06 - 17:05

Θετικά νέα για Ντέσερς! Ενσωματώθηκε στην αποστολή και μετρά αντίστροφα

Η παρουσία του στην αποστολή δεν σημαίνει πως είναι έ...

Ο «πύργος» που φέρνει ο Νίστρουπ κι αλλάζει τον ΠΑΟ - Έτοιμος για... μάχη!
Super League | 27/06 - 19:39

Ο «πύργος» που φέρνει ο Νίστρουπ κι αλλάζει τον ΠΑΟ - Έτοιμος για... μάχη!

Δεν είναι φτασμένος σταρ, αλλά επιθετικός σε ανοδική π...

Ας αλλάξουν επιτέλους τα καλοκαίρια του ΠΑΟ και να… αφήσουν τον Νίστρουπ!
Blogs | 25/06 - 09:00

Ας αλλάξουν επιτέλους τα καλοκαίρια του ΠΑΟ και να… αφήσουν τον Νίστρουπ!

Ο νέος προπονητής που πρέπει να μείνει μακριά από το... γ...

Πένια: "Ταιριάζω απόλυτα στον Νίστρουπ" - Γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό
Super League | 23/06 - 21:51

Πένια: "Ταιριάζω απόλυτα στον Νίστρουπ" - Γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό

Ο Ινιάκι Πένια μίλησε για τη νέα σελίδα της καριέρας τ...

“Γκάζια” Νίστρουπ στους παίκτες Παναθηναϊκού! - “Όχι αυτά στην ομάδα μου”
Super League | 23/06 - 20:58

“Γκάζια” Νίστρουπ στους παίκτες Παναθηναϊκού! - “Όχι αυτά στην ομάδα μου”

Τι συνέβη στην προπόνηση της Τρίτης (23/6) μ...

Γιατί ήταν αποφασισμένο να πάει ο Τσάπρας ΠΑΟ ό,τι κι αν έκανε ο Ολυμπιακός
Super League | VIDEO 23/06 - 11:45

Γιατί ήταν αποφασισμένο να πάει ο Τσάπρας ΠΑΟ ό,τι κι αν έκανε ο Ολυμπιακός

Η συμφωνία Γιάννη Κομπότη και Γιάννη Αλαφούζου, οι δ...

Το… δώρο Αλαφούζου σε Νίστρουπ - Μεταγραφή που φέρνει πρωτάθλημα στον ΠΑΟ!
Super League | 22/06 - 11:45

Το… δώρο Αλαφούζου σε Νίστρουπ - Μεταγραφή που φέρνει πρωτάθλημα στον ΠΑΟ!

Πρόκειται για μια υπόθεση που, αν ολοκληρωθεί, μπορεί ν...