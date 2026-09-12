Γιάκομπ Νίστρουπ

Oι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Ν...
Ο άτυχος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια φ...
Η ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία είναι η επόμενη πιθανή αντίπαλος τ...
Έπειτα από ενάμιση χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο...
Ο Στέφανος Κοτσόλης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα μιλώντας α...
Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός χάνει όλη την σεζόν κ...
Ανησυχία προκαλεί ο τραυματισμός του Ίνγκι Ίνγκασον κ...
Πέρασε δύσκολους μήνες με τον Ράφα Μπενίτεθ, ωστόσο π...
Στο «τριφύλλι» παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να π...
Είναι δυνατός στον αέρα, χρήσιμος στις στατικές φάσεις, σ...
Ο προπονητής τον θέλει πάρα πολύ και επιμένει για την α...
Ο παίκτης που έλειπε από τον Παναθηναϊκό, τα πρώτα συμπεράσματα γ...
Πρώτο φιλικό χωρίς πολλά συμπεράσματα όπως είναι λογικό, α...
Γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να αλλάξει τακτική σ...
Η παρουσία του στην αποστολή δεν σημαίνει πως είναι έ...
Δεν είναι φτασμένος σταρ, αλλά επιθετικός σε ανοδική π...
Ο νέος προπονητής που πρέπει να μείνει μακριά από το... γ...
Ο Ινιάκι Πένια μίλησε για τη νέα σελίδα της καριέρας τ...
Τι συνέβη στην προπόνηση της Τρίτης (23/6) μ...
Η συμφωνία Γιάννη Κομπότη και Γιάννη Αλαφούζου, οι δ...
Πρόκειται για μια υπόθεση που, αν ολοκληρωθεί, μπορεί ν...