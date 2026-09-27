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Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΑΝ
1 - 0
ΤΕΛ
ΧΙΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΜΕΞ
1 - 1
ΤΕΛ
ΚΟΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΊΝ
0 - 3
ΤΕΛ
ΝΈΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΣΕΫ
0 - 3
ΤΕΛ
ΣΡΙ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΜΆΛ
2 - 0
ΤΕΛ
ΛΙΧ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΒΟΛ
0 - 2
ΤΕΛ
ΠΑΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΙΑΠ
13:25
28 Σεπ
ΒΕΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν.
14:00
28 Σεπ
ΟΥΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΤΑΤ
15:00
28 Σεπ
ΠΑΛ
UEFA Nations League
ΛΙΘ
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΖΕ
UEFA Nations League
ΣΕΡ
1 - 2
ΤΕΛ
ΟΛΛ
UEFA Nations League
ΔΑΝ
2 - 0
ΤΕΛ
ΟΥΑ
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ΑΥΣ
3 - 1
ΤΕΛ
ΚΌΣ
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ΓΙΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΑΝΔ
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ΓΕΡ
0 - 1
ΤΕΛ
ΕΛΛ
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ΝΟΡ
1 - 2
ΤΕΛ
ΠΟΡ
UEFA Nations League
ΙΣΡ
0 - 3
ΤΕΛ
ΙΡΛ
UEFA Nations League
ΑΡΜ
19:00
28 Σεπ
ΜΑΥ
UEFA Nations League
ΛΕΤ
19:00
28 Σεπ
ΚΎΠ
UEFA Nations League
ΓΕΩ
19:00
28 Σεπ
ΟΥΚ
UEFA Nations League
ΒΈΛ
21:45
28 Σεπ
ΓΑΛ
UEFA Nations League
ΤΟΥ
21:45
28 Σεπ
ΙΤΑ
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ΡΟΥ
21:45
28 Σεπ
ΒΟΣ
UEFA Nations League
ΣΟΥ
21:45
28 Σεπ
ΠΟΛ
UEFA Nations League
BΌΡ
21:45
28 Σεπ
ΟΥΓ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΠΟΡ
63 - 60
ΤΕΛ
LOB
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΟΛΙ
92 - 73
ΤΕΛ
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Γιακούμπ Χρομάντα

Γιακούμπ Χρομάντα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιακούμπ Χρομάντα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ηρακλής: Ήρθε η ώρα του Χρομάντα
Super League | 26/09 - 12:30

Ηρακλής: Ήρθε η ώρα του Χρομάντα

Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Η...