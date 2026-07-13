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Γιάν Μοντέρο

Γιάν Μοντέρο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιάν Μοντέρο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ο clutch Βεζένκοφ, η σούπερ άμυνα Μοντέρο και η νίκη-θρίλερ Ολυμπιακού (HL)
Euroleague | 11/09 - 23:36

Ο clutch Βεζένκοφ, η σούπερ άμυνα Μοντέρο και η νίκη-θρίλερ Ολυμπιακού (HL)

Δείτε όλα τα highlights από τη φιλική επικράτηση του Ολυμπιακού μ...

"Καυτός" Μοντέρο με δύο σερί τρίποντα στο ξεκίνημα (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 11/09 - 21:42

"Καυτός" Μοντέρο με δύο σερί τρίποντα στο ξεκίνημα (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολύ ορεξάτος μπήκε ο Γιάν Μοντέρο στο φιλικό παιχνίδι τ...

Ο Ολυμπιακός το σήκωσε στην Κρήτη - Θετικός Μοντέρο, σούπερ Εντιάι (Vid)
Euroleague | 06/09 - 22:36

Ο Ολυμπιακός το σήκωσε στην Κρήτη - Θετικός Μοντέρο, σούπερ Εντιάι (Vid)

Ο Μοντέρο έκανε ντεμπούτο με 12 πόντους, ο Εντιάι ήταν ο...

Ολυμπιακός: Buzzer-beater τρίποντο το πρώτο καλάθι του Μοντέρο! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 06/09 - 21:33

Ολυμπιακός: Buzzer-beater τρίποντο το πρώτο καλάθι του Μοντέρο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιάν Μοντέρο σημείωσε το πρώτο του καλάθι με την ερυθρόλευκη φ...

Ο ρόλος Μπαρτζώκα για μεταγραφή Μοντέρο - "Περίμενα να γνωρίσω τον κόσμο"
Euroleague | 02/09 - 23:45

Ο ρόλος Μπαρτζώκα για μεταγραφή Μοντέρο - "Περίμενα να γνωρίσω τον κόσμο"

Ο Δομινικανός είναι από το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) σ...

Στην Αθήνα ο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό
Euroleague | 02/09 - 19:48

Στην Αθήνα ο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό

Ο νέος σούπερ σταρ των Ερυθρόλευκων είναι από το απόγευμα τ...

«Τρελαμένος» ο Μοντέρο για Ολυμπιακό! Φόρεσε ελληνική σημαία και έρχεται
Euroleague | 01/09 - 18:22

«Τρελαμένος» ο Μοντέρο για Ολυμπιακό! Φόρεσε ελληνική σημαία και έρχεται

Ο παίκτης ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τ...

«Ο Ολυμπιακός πήρε τον καλύτερο νέο Έλληνα»!
Euroleague | 22/08 - 08:12

«Ο Ολυμπιακός πήρε τον καλύτερο νέο Έλληνα»!

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μ...

Μοντέρο: "Έφυγα όπως ο Τζόρνταν" - Η θέση που προτιμά και οι αποδοκιμασίες
Euroleague | 24/07 - 20:54

Μοντέρο: "Έφυγα όπως ο Τζόρνταν" - Η θέση που προτιμά και οι αποδοκιμασίες

Ο Γιάν Μοντέρο μίλησε για την αποχώρησή του από τη Βαλένθια μ...

Δεν... κρατιέται για τον Ολυμπιακό ο Μοντέρο - Τι είπε για το ΣΕΦ (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 13/07 - 19:48

Δεν... κρατιέται για τον Ολυμπιακό ο Μοντέρο - Τι είπε για το ΣΕΦ (ΦΩΤΟ)

Η πρώτη ανάρτηση του Μοντέρο για τον Ολυμπιακό και τ...

Παράνοια & στη Euroleague - Το video για τη μεταγραφή Μοντέρο σε Ολυμπιακό
Euroleague | 08/07 - 15:04

Παράνοια & στη Euroleague - Το video για τη μεταγραφή Μοντέρο σε Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την μεταγραφή του Γιαν Μοντέρο κ...