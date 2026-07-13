Δείτε όλα τα highlights από τη φιλική επικράτηση του Ολυμπιακού μ...
Πολύ ορεξάτος μπήκε ο Γιάν Μοντέρο στο φιλικό παιχνίδι τ...
Ο Μοντέρο έκανε ντεμπούτο με 12 πόντους, ο Εντιάι ήταν ο...
Ο Γιάν Μοντέρο σημείωσε το πρώτο του καλάθι με την ερυθρόλευκη φ...
Ο Δομινικανός είναι από το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) σ...
Ο νέος σούπερ σταρ των Ερυθρόλευκων είναι από το απόγευμα τ...
Ο παίκτης ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τ...
Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μ...
Ο Γιάν Μοντέρο μίλησε για την αποχώρησή του από τη Βαλένθια μ...
Η πρώτη ανάρτηση του Μοντέρο για τον Ολυμπιακό και τ...
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την μεταγραφή του Γιαν Μοντέρο κ...