Euroleague | 11/09 - 23:36

Ο clutch Βεζένκοφ, η σούπερ άμυνα Μοντέρο και η νίκη-θρίλερ Ολυμπιακού (HL)

Δείτε όλα τα highlights από τη φιλική επικράτηση του Ολυμπιακού μ...