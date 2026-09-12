Γιάν Ντιομαντέ

Ο Ιβοριανός εξτρέμ κι επίσημα παίκτης τ...
Έκλεισε το deal με τη Λειψία για τον 19χρονο Ι...
Ο παίκτης που συζητάει όλη η Ευρώπη τα τελευταία 24ωρα π...
Ο Γιαν Ντιομαντέ βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μ...
Οι Μαδριλένοι ετοιμάζονται να αποκτήσουν από τη Λειψία τ...
Οι Μαδριλένοι φέρονται να είναι οι νικητές στην κούρσα γ...
Η Βασίλισσα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή τ...
Ιστορική επίδοση από τον άσο της Α...
Θεωρείται παίκτης που μπορεί να αφήσει εποχή, οι μεγάλες ε...
Οι κορυφαίοι της 1ης αγωνιστικής προκύπτουν από την α...
Ο Γιαν Ντιομάντε άνοιξε την ψυχή του και σε μια συγκλονιστική ε...
Το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα μ...
Ο παίκτης που κανει θραύση στην Ευρώπη περασε από δοκιμαστικά σ...
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