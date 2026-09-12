Γιάν Ντιομαντέ

Mundial | 21/06 - 08:00

Μάχη για την ταλεντάρα του Μουντιάλ - "Όχι" σε 100 εκατ. ευρώ από Λίβερπουλ

Θεωρείται παίκτης που μπορεί να αφήσει εποχή, οι μεγάλες ε...