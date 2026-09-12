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Γιάν Ντιομαντέ

Γιάν Ντιομαντέ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιάν Ντιομαντέ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ανακοινώθηκε - Οριστικά στη Ρεάλ με ποσό-ρεκόρ ο Ντιομαντέ!
La Liga | 06/08 - 18:38

Ανακοινώθηκε - Οριστικά στη Ρεάλ με ποσό-ρεκόρ ο Ντιομαντέ!

Ο Ιβοριανός εξτρέμ κι επίσημα παίκτης τ...

Τίναξε την μπάνκα στον αέρα για Ντιομαντέ η Ρεάλ - Τρελά λεφτά!
La Liga | 05/08 - 22:12

Τίναξε την μπάνκα στον αέρα για Ντιομαντέ η Ρεάλ - Τρελά λεφτά!

Έκλεισε το deal με τη Λειψία για τον 19χρονο Ι...

Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν υπέγραψε και τώρα πωλείται 100 εκατ.!
Super League | 02/08 - 22:20

Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν υπέγραψε και τώρα πωλείται 100 εκατ.!

Ο παίκτης που συζητάει όλη η Ευρώπη τα τελευταία 24ωρα π...

Ντιομαντέ: Η φωτογραφία από το δοκιμαστικό στον Ολυμπιακό
La Liga | 01/08 - 15:08

Ντιομαντέ: Η φωτογραφία από το δοκιμαστικό στον Ολυμπιακό

Ο Γιαν Ντιομαντέ βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μ...

Σπάει εντυπωσιακά ρεκόρ η μεταγραφή του Ντιομαντέ στη Ρεάλ
La Liga | 27/07 - 22:43

Σπάει εντυπωσιακά ρεκόρ η μεταγραφή του Ντιομαντέ στη Ρεάλ

Οι Μαδριλένοι ετοιμάζονται να αποκτήσουν από τη Λειψία τ...

Αποσύρθηκε η Παρί και η Ρεάλ παίρνει τον παικταρά με πάνω από 100 εκατ.!
La Liga | 26/07 - 23:36

Αποσύρθηκε η Παρί και η Ρεάλ παίρνει τον παικταρά με πάνω από 100 εκατ.!

Οι Μαδριλένοι φέρονται να είναι οι νικητές στην κούρσα γ...

Πυροδότησε τη βόμβα η Ρεάλ! Τα βρήκε με Ντιομαντέ & δίνει χρυσάφι σε Λειψία
La Liga | 26/07 - 08:53

Πυροδότησε τη βόμβα η Ρεάλ! Τα βρήκε με Ντιομαντέ & δίνει χρυσάφι σε Λειψία

Η Βασίλισσα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή τ...

Ιστορικός Ντιομαντέ! Το ρεκόρ που "έσπασε" ο Ιβοριανός (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 26/06 - 11:04

Ιστορικός Ντιομαντέ! Το ρεκόρ που "έσπασε" ο Ιβοριανός (ΒΙΝΤΕΟ)

Ιστορική επίδοση από τον άσο της Α...

Μάχη για την ταλεντάρα του Μουντιάλ - "Όχι" σε 100 εκατ. ευρώ από Λίβερπουλ
Mundial | 21/06 - 08:00

Μάχη για την ταλεντάρα του Μουντιάλ - "Όχι" σε 100 εκατ. ευρώ από Λίβερπουλ

Θεωρείται παίκτης που μπορεί να αφήσει εποχή, οι μεγάλες ε...

Κορυφαία 11άδα: Μέσι, Εμπαπέ, Χάαλαντ και οι ήρωες του Κάπο Βέρντε
Mundial | 19/06 - 04:33

Κορυφαία 11άδα: Μέσι, Εμπαπέ, Χάαλαντ και οι ήρωες του Κάπο Βέρντε

Οι κορυφαίοι της 1ης αγωνιστικής προκύπτουν από την α...

Δηλητηρίασαν την αδερφή του και... πεθαίνει στο γήπεδο για αυτήν!
Mundial | 18/06 - 16:04

Δηλητηρίασαν την αδερφή του και... πεθαίνει στο γήπεδο για αυτήν!

Ο Γιαν Ντιομάντε άνοιξε την ψυχή του και σε μια συγκλονιστική ε...

Πώς οι "Ελέφαντες" έσπασαν το ρεκόρ του Εκουαδόρ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 15/06 - 13:39

Πώς οι "Ελέφαντες" έσπασαν το ρεκόρ του Εκουαδόρ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα μ...

Ήρθε Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, δεν υπέγραψε και τώρα πωλείται 130 εκατ.!
Super League | VIDEO 01/06 - 22:03

Ήρθε Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, δεν υπέγραψε και τώρα πωλείται 130 εκατ.!

Ο παίκτης που κανει θραύση στην Ευρώπη περασε από δοκιμαστικά σ...

Βρήκε τον αντι-Σαλάχ η Λίβερπουλ -Τον προτείνει με κλειστά τα μάτια ο Κλοπ!
Premier League | VIDEO 30/03 - 18:19

Βρήκε τον αντι-Σαλάχ η Λίβερπουλ -Τον προτείνει με κλειστά τα μάτια ο Κλοπ!

Για ποιον παίκτη φαίνεται ότι θα κ...