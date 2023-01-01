Πολιτική | 02/08 - 21:36

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης – Η μακρά πολιτική διαδρομή

Ο πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος της ΝΔ πέθανε την η...