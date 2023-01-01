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Γιάννης Κοπανάκης

Γιάννης Κοπανάκης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιάννης Κοπανάκης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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ΠΑΟΚ: Πήρε ταλέντο από την ακαδημία του Κουλιεράκη (ΦΩΤΟ)
Super League | 30/07 - 12:00

ΠΑΟΚ: Πήρε ταλέντο από την ακαδημία του Κουλιεράκη (ΦΩΤΟ)

Ποιος είναι ο Γιάννης Κοπανάκης που εντάσσεται στα τ...