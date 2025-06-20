Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Γιάννης Πασάς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιάννης Πασάς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Super League 2: Πρώτος σκόρερ ο 34χρονος Πασάς (ΒΙΝΤΕΟ)
Superleague 2 | 08/05 - 01:15

Super League 2: Πρώτος σκόρερ ο 34χρονος Πασάς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιάννης Πασάς ολοκλήρωσε εντυπωσιακά τη χρονιά, πετυχαίνοντας 24...