Γιάννης Ρίζος

Στίβος | 27/07 - 23:08

Απίστευτος Καραλής! Συνέτριψε το Βαλκανικό ρεκόρ - Δεύτερος ο Ρίζος (vid)

Τρομερή εμφάνιση για τον Super Μανόλο που με άλμα στα 5,...