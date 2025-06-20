Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Γιάτσεκ Μαγκιέρα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιάτσεκ Μαγκιέρα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Νέο όνομα για ΑΕΚ, Μαγκιέρα από τη λίστα Κουχάρσκι - "Πακέτο" με Σόουζα!
Super League | 26/05 - 18:21

Νέο όνομα για ΑΕΚ, Μαγκιέρα από τη λίστα Κουχάρσκι - "Πακέτο" με Σόουζα!

Γνωρίζει πολύ καλά από πρωταθλητισμό καθότι έχει κατακτήσει τ...