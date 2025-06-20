Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Γιομελί Φερνάντεζ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιομελί Φερνάντεζ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Το μοντέλο που υποστηρίζει τη Γιουβέντους σου τραβάει αμέσως το βλέμμα-ΦΩΤΟ
Serie A | 13/05 - 08:45

Το μοντέλο που υποστηρίζει τη Γιουβέντους σου τραβάει αμέσως το βλέμμα-ΦΩΤΟ

Το μοντέλο από τη Δομινικανή Δημοκρατία, Γιομελί Φερνάντεζ ε...