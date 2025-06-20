Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Γιόνας Βαλανσιούνας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιόνας Βαλανσιούνας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Το αποκάλυψε ο Βαλαντσιούνας - Η συνομιλία που έβαλε τέλος στον ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 02/08 - 08:46

Το αποκάλυψε ο Βαλαντσιούνας - Η συνομιλία που έβαλε τέλος στον ΠΑΟ

Ο Λιθουανός σέντερ σε δηλώσει του αναφέρθηκε σε μια ε...

Ατάκα - φωτιά για Βαλαντσιούνας - "Μήπως δε θα είναι στο Ντένβερ;" (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 26/07 - 21:01

Ατάκα - φωτιά για Βαλαντσιούνας - "Μήπως δε θα είναι στο Ντένβερ;" (ΒΙΝΤΕΟ)

"Συναγερμός" για τον Λιθουανό σέντερ, που μπορεί να α...

"Έπαιξε" με τον ΠΑΟ ο Βαλαντσιούνας; - "Μίλησε με τους Νάγκετς και δεν..."
Euroleague | VIDEO 24/07 - 23:34

"Έπαιξε" με τον ΠΑΟ ο Βαλαντσιούνας; - "Μίλησε με τους Νάγκετς και δεν..."

Ανατροπή στην υπόθεση του Λιθουανού σέντερ, ο οποίος ά...

Μίλησε με ΠΑΟ ο Βαλαντσιούνας - Ανανέωσαν το ραντεβού τους!
Euroleague | VIDEO 24/07 - 19:58

Μίλησε με ΠΑΟ ο Βαλαντσιούνας - Ανανέωσαν το ραντεβού τους!

Ο Λιθουανός μπορεί να απέρριψε τον Παναθηναϊκό φέτος, α...

Το "έριξε" ο DPG: Προανήγγειλε μεταγραφή - Απάντησε και για Βαλαντσιούνας!
Euroleague | VIDEO 23/07 - 22:35

Το "έριξε" ο DPG: Προανήγγειλε μεταγραφή - Απάντησε και για Βαλαντσιούνας!

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε τη μεγάλη ανακοίνωση, ε...

Απάντηση όπως με... Ναν από ΠΑΟ - Τινάζει την μπάνκα ο Γιαννακόπουλος!
Euroleague | VIDEO 23/07 - 08:31

Απάντηση όπως με... Ναν από ΠΑΟ - Τινάζει την μπάνκα ο Γιαννακόπουλος!

Η απόρριψη του Γιόνας Βαλαντσιούνας... φτιάχνει τον Δ...

"Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πολύ καλή κίνηση - Παίκτης από το NBA"
Euroleague | 22/07 - 07:04

"Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πολύ καλή κίνηση - Παίκτης από το NBA"

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας δεν έγινε παίκτης του Τριφυλλιού κ...

Έτσι αντέδρασε ο Γιαννακόπουλος στο "άκυρο" Βαλαντσιούνας στον ΠΑΟ! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 21/07 - 22:26

Έτσι αντέδρασε ο Γιαννακόπουλος στο "άκυρο" Βαλαντσιούνας στον ΠΑΟ! (ΦΩΤΟ)

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε θέση μετά την α...

Να γιατί είπε "όχι" στον ΠΑΟ ο Βαλαντσιούνας - Η... διαφορά με τον Βεζένκοφ
Euroleague | VIDEO 21/07 - 20:25

Να γιατί είπε "όχι" στον ΠΑΟ ο Βαλαντσιούνας - Η... διαφορά με τον Βεζένκοφ

Ο γνωστός Λιθουανός δημοσιογράφος εξήγησε τι συνέβη σ...

ΣΟΚ στον Παναθηναϊκό με Βαλαντσιούνας - Ανακοίνωσε την απόφασή του!
Euroleague | VIDEO 21/07 - 18:30

ΣΟΚ στον Παναθηναϊκό με Βαλαντσιούνας - Ανακοίνωσε την απόφασή του!

Ο Λιθουανός σέντερ έβαλε τέλος στο... σίριαλ του καλοκαιριού κ...

Βρήκε την... υγειά του με Βαλαντσιούνας ο Γιόκιτς - "Θα κάνει θαύματα"
Euroleague | VIDEO 20/07 - 18:34

Βρήκε την... υγειά του με Βαλαντσιούνας ο Γιόκιτς - "Θα κάνει θαύματα"

Ο Λιθουανός σέντερ έχει ανακοινωθεί από τους Ντένβερ Ν...

Αναμονή τέλος στον ΠΑΟ για Βαλαντσιούνας - Ανακοινώνει την απόφασή του!
Euroleague | VIDEO 20/07 - 15:38

Αναμονή τέλος στον ΠΑΟ για Βαλαντσιούνας - Ανακοινώνει την απόφασή του!

Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μεγάλη προσπάθεια και τώρα α...

Σιγουριά για Βαλαντσιούνας - "Μπορεί να αποχωρήσει από το NBA για τον ΠΑΟ"
Euroleague | VIDEO 19/07 - 17:40

Σιγουριά για Βαλαντσιούνας - "Μπορεί να αποχωρήσει από το NBA για τον ΠΑΟ"

Ο Λιθουανός σέντερ καλείται να πάρει μια μεγάλη απόφαση, μ...

Νέα αποκάλυψη για Βαλανσιούνας! Από εκεί βγήκε η πληροφορία για ΠΑΟ
Euroleague | 19/07 - 12:16

Νέα αποκάλυψη για Βαλανσιούνας! Από εκεί βγήκε η πληροφορία για ΠΑΟ

Ακόμα ένα νέα δεδομένο σχετικά με την προσπάθεια των Π...

Νέο χτύπημα για Βαλανσιούνας: "Αν θέλει να παίξει στην Ελλάδα, τότε..."
Euroleague | VIDEO 19/07 - 11:55

Νέο χτύπημα για Βαλανσιούνας: "Αν θέλει να παίξει στην Ελλάδα, τότε..."

Νέο δημοσίευμα από τις ΗΠΑ αναφέρει ότι ο Λιθουανός α...

Σε κατάσταση συναγερμού οι Νάγκετς - Ψάχνουν τον... αντι-Βαλαντσιούνας!
Euroleague | VIDEO 18/07 - 23:05

Σε κατάσταση συναγερμού οι Νάγκετς - Ψάχνουν τον... αντι-Βαλαντσιούνας!

Η ομάδα του ΝΒΑ έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο ότι υπολογίζει τ...

Σιγουριά σε Νάγκετς! Νέα ατάκα του αντιπροέδρου για το μέλλον Βαλανσιούνας
Euroleague | VIDEO 18/07 - 22:40

Σιγουριά σε Νάγκετς! Νέα ατάκα του αντιπροέδρου για το μέλλον Βαλανσιούνας

Νέες δηλώσεις από τον αντιπρόεδρο των Ντένβερ Νάγκετς π...

Το "έριξε" ο Ουρμπόνας: "Ο Βαλαντσιούνας θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό..."
Euroleague | VIDEO 18/07 - 18:31

Το "έριξε" ο Ουρμπόνας: "Ο Βαλαντσιούνας θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό..."

Το "θρίλερ" με τον Λιθουανό σέντερ καλά κρατεί και ο Ν...

"Αν σβήσει ο Βαλαντσιούνας, ο Παναθηναϊκός θα χτυπήσει Τάις" (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 18/07 - 17:45

"Αν σβήσει ο Βαλαντσιούνας, ο Παναθηναϊκός θα χτυπήσει Τάις" (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Πράσινοι θα πάνε μέχρι τέλους για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, α...

Θα το φτάσει στα άκρα ο Βαλαντσιούνας; - "Μπορεί να λείπει από προπονήσεις"
Euroleague | VIDEO 18/07 - 16:22

Θα το φτάσει στα άκρα ο Βαλαντσιούνας; - "Μπορεί να λείπει από προπονήσεις"

Ο Λιθουανός σέντερ δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κ...

"Επίθεση" σε Βαλαντσιούνας - "Αν κουράστηκε και θέλει Ευρώπη, να το πει"
Euroleague | VIDEO 17/07 - 19:08

"Επίθεση" σε Βαλαντσιούνας - "Αν κουράστηκε και θέλει Ευρώπη, να το πει"

Η σιωπή του Λιθουανού άσου δημιούργησε... αναβρασμό σ...