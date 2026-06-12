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Γιούλιαν Κινιόνες

Γιούλιαν Κινιόνες

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιούλιαν Κινιόνες. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Πηγή έμπνευσης! Η ιστορία του Κινιόνες - Γιατί απαρνήθηκε την πατρίδα του;
Mundial | 12/06 - 12:00

Πηγή έμπνευσης! Η ιστορία του Κινιόνες - Γιατί απαρνήθηκε την πατρίδα του;

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στο εναρκτήριο παιχνίδι α...