Γιούλιαν Κινιόνες

Mundial | 12/06 - 12:00

Πηγή έμπνευσης! Η ιστορία του Κινιόνες - Γιατί απαρνήθηκε την πατρίδα του;

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στο εναρκτήριο παιχνίδι α...