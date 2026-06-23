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Γιούρι Φερμπέι

Γιούρι Φερμπέι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιούρι Φερμπέι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Τέλος από τον Ολυμπιακό, συνεχίζει στην Ουκρανία!
Super League | 24/06 - 18:21

Τέλος από τον Ολυμπιακό, συνεχίζει στην Ουκρανία!

Νεαρός άσος που μέχρι πρότινος αποτελούσε μέλος της Κ...