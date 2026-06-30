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Γιώργος Καρακασίδης

Γιώργος Καρακασίδης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιώργος Καρακασίδης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ανακοινώθηκε η δυνατή κίνηση της ΑΕΚ - Στα κιτρινόμαυρα η ταλεντάρα
Super League | 01/07 - 17:02

Ανακοινώθηκε η δυνατή κίνηση της ΑΕΚ - Στα κιτρινόμαυρα η ταλεντάρα

Η συμφωνία είναι οριστική, με ταλαντούχο άσο να υπογράφει σ...