Γιώργος Καρακασίδης

Super League | 01/07 - 17:02

Ανακοινώθηκε η δυνατή κίνηση της ΑΕΚ - Στα κιτρινόμαυρα η ταλεντάρα

Η συμφωνία είναι οριστική, με ταλαντούχο άσο να υπογράφει σ...