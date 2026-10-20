Γιώργος Λιβέρης

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UEFA Champions League
ΜΑΣ
1 - 2
ΤΕΛ
ΝΤΟ
UEFA Champions League
ΦΕΝ
2 - 2
ΤΕΛ
ΣΛΆ
UEFA Champions League
ΜΑΣ
5 - 1
ΤΕΛ
ΑΕΚ
UEFA Champions League
ΡΟΜ
4 - 0
ΤΕΛ
ΣΛΌ
UEFA Champions League
ΠΌΡ
0 - 1
ΤΕΛ
ΑΪΝ
UEFA Champions League
ΛΙΒ
4 - 3
ΤΕΛ
ΒΙΓ
UEFA Champions League
ΠΑΡ
4 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΑ
UEFA Champions League
ΝΑΠ
4 - 3
ΤΕΛ
ΜΠΌ
UEFA Champions League
ΣΤΓ
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΤΜ
UEFA Champions League
ΚΌΜ
19:45
21 Οκτ
ΜΑΓ
UEFA Champions League
ΛΙΛ
19:45
21 Οκτ
ΓΑΛ
UEFA Champions League
ΡΕΜ
22:00
21 Οκτ
ΛΕΙ
UEFA Champions League
ΙΝΤ
22:00
21 Οκτ
ΣΑΧ
UEFA Champions League
ΜΠΑ
22:00
21 Οκτ
AΡΣ
UEFA Champions League
ΚΛΑ
22:00
21 Οκτ
ΛΑΝ
UEFA Champions League
ΑΣΒ
22:00
21 Οκτ
ΒΊΚ
UEFA Champions League
ΣΠΌ
22:00
21 Οκτ
ΛΊΝ
UEFA Champions League
ΜΠΕ
22:00
21 Οκτ
ΦΈΓ
Euroleague
ΧΆΠ
19:00
21 Οκτ
ΒΊΡ
Basketball Champions League
BK
63 - 79
ΤΕΛ
ΜΆΛ
Basketball Champions League
ΦΆΛ
85 - 72
ΤΕΛ
ΣΑΛ
Basketball Champions League
ΓΑΛ
83 - 77
ΤΕΛ
ΣΤΡ
Basketball Champions League
ΤΣΙ
77 - 95
ΤΕΛ
ΛΈΓ
Basketball Champions League
AEK
19:00
21 Οκτ
ΑΝΤ
Basketball Champions League
ΜΠΝ
19:30
21 Οκτ
ΠΌΡ
Basketball Champions League
PAL
21:00
21 Οκτ
ΓΙΟ
Basketball Champions League
ΜΠΑ
21:00
21 Οκτ
ΒΌΝ
Eurocup
ΜΠΆ
57 - 64
ΤΕΛ
ΛΙΕ
Eurocup
ΤΟΥ
84 - 94
ΤΕΛ
ΣΙΑ
Eurocup
ΜΠΟ
104 - 89
ΤΕΛ
ΝΕΠ
Eurocup
ΡΌΣ
79 - 110
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Eurocup
ΜΑΝ
108 - 88
ΤΕΛ
BC
Eurocup
CS
19:00
21 Οκτ
ΛΌΝ
Eurocup
ΤΣΕ
19:30
21 Οκτ
ΛΕ
Eurocup
PAOK
20:00
21 Οκτ
ΟΥΛ
Eurocup
ΝΊΝ
20:00
21 Οκτ
ΣΛΣ
Eurocup
ΝΤΕ
20:00
21 Οκτ
ΜΙΡ
Eurocup
ΜΠΌ
20:30
21 Οκτ
ΚΟΛ
Eurocup
ΜΠΟ
20:30
21 Οκτ
ΤΡΈ
Eurocup
ΦΡΑ
20:30
21 Οκτ
ΚΑΝ
Eurocup
NAP
21:00
21 Οκτ
ΤΌΦ
Eurocup
ΧΆΠ
21:00
21 Οκτ
RIG
Eurocup
MAX
21:30
21 Οκτ
ΒΕΝ
FIBA Europe Cup
ΑΟ
86 - 84
ΤΕΛ
LOK
FIBA Europe Cup
ΒΟΎ
87 - 73
ΤΕΛ
ΜΖΤ
FIBA Europe Cup
ΣΑΛ
109 - 77
ΤΕΛ
VAL
FIBA Europe Cup
ΝΑΝ
99 - 60
ΤΕΛ
NIT
FIBA Europe Cup
BAS
109 - 68
ΤΕΛ
ΖΙΈ
FIBA Europe Cup
ΟΣΤ
84 - 80
ΤΕΛ
ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΝΤΙ
84 - 92
ΤΕΛ
ΜΠΟ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
100 - 106
ΤΕΛ
ΦΙΛ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
104 - 116
ΤΕΛ
ΟΚΛ
FIBA Europe Cup
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19:00
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ΚΟΛ
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ΡΙΛ
19:00
21 Οκτ
GEN
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ΠΡΟ
19:00
21 Οκτ
BC
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ΜΠΆ
19:30
21 Οκτ
LAN
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ΚΑΛ
19:30
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KOR
19:30
21 Οκτ
MAN
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DZI
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ΤΡΕ
19:30
21 Οκτ
ΟΠΆ
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ΤΡΊ
21:00
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ΦΡΊ
21:00
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Γιώργος Λιβέρης

Γιώργος Λιβέρης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιώργος Λιβέρης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Θλίψη στον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» σπουδαίος παράγοντας!
Super League | 20/10 - 21:14

Θλίψη στον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» σπουδαίος παράγοντας!

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και στον ελλη�...