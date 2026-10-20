Γιώργος Λιβέρης

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UEFA Champions League
Μ
ΜΑΣ
1 - 2
ΤΕΛ
ΝΤΟ
UEFA Champions League
Φ
ΦΕΝ
2 - 2
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΆ
UEFA Champions League
ΜΑΣ
5 - 1
ΤΕΛ
ΑΕΚ
UEFA Champions League
ΡΟΜ
4 - 0
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΌ
UEFA Champions League
Π
ΠΌΡ
0 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΪΝ
UEFA Champions League
ΛΙΒ
4 - 3
ΤΕΛ
ΒΙΓ
UEFA Champions League
ΠΑΡ
4 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΑ
UEFA Champions League
ΝΑΠ
4 - 3
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΌ
UEFA Champions League
ΣΤΓ
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΤΜ
UEFA Champions League
ΚΌΜ
19:45
21 Οκτ
ΜΑΓ
UEFA Champions League
ΛΙΛ
19:45
21 Οκτ
Γ
ΓΑΛ
UEFA Champions League
ΡΕΜ
22:00
21 Οκτ
ΛΕΙ
UEFA Champions League
ΙΝΤ
22:00
21 Οκτ
Σ
ΣΑΧ
UEFA Champions League
ΜΠΑ
22:00
21 Οκτ
AΡΣ
UEFA Champions League
Κ
ΚΛΑ
22:00
21 Οκτ
ΛΑΝ
UEFA Champions League
ΑΣΒ
22:00
21 Οκτ
Β
ΒΊΚ
UEFA Champions League
Σ
ΣΠΌ
22:00
21 Οκτ
Λ
ΛΊΝ
UEFA Champions League
ΜΠΕ
22:00
21 Οκτ
Φ
ΦΈΓ
Euroleague
Χ
ΧΆΠ
19:00
21 Οκτ
ΒΊΡ
Basketball Champions League
B
BK
63 - 79
ΤΕΛ
Μ
ΜΆΛ
Basketball Champions League
Φ
ΦΆΛ
85 - 72
ΤΕΛ
Σ
ΣΑΛ
Basketball Champions League
Γ
ΓΑΛ
83 - 77
ΤΕΛ
Σ
ΣΤΡ
Basketball Champions League
Τ
ΤΣΙ
77 - 95
ΤΕΛ
Λ
ΛΈΓ
Basketball Champions League
AEK
19:00
21 Οκτ
Α
ΑΝΤ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΝ
19:30
21 Οκτ
Π
ΠΌΡ
Basketball Champions League
P
PAL
21:00
21 Οκτ
Γ
ΓΙΟ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΑ
21:00
21 Οκτ
Β
ΒΌΝ
Eurocup
Μ
ΜΠΆ
57 - 64
ΤΕΛ
Λ
ΛΙΕ
Eurocup
Τ
ΤΟΥ
84 - 94
ΤΕΛ
Σ
ΣΙΑ
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
104 - 89
ΤΕΛ
Ν
ΝΕΠ
Eurocup
Ρ
ΡΌΣ
79 - 110
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Eurocup
Μ
ΜΑΝ
108 - 88
ΤΕΛ
B
BC
Eurocup
C
CS
19:00
21 Οκτ
Λ
ΛΌΝ
Eurocup
Τ
ΤΣΕ
19:30
21 Οκτ
Λ
ΛΕ
Eurocup
PAOK
20:00
21 Οκτ
Ο
ΟΥΛ
Eurocup
Ν
ΝΊΝ
20:00
21 Οκτ
Σ
ΣΛΣ
Eurocup
Ν
ΝΤΕ
20:00
21 Οκτ
Μ
ΜΙΡ
Eurocup
Μ
ΜΠΌ
20:30
21 Οκτ
Κ
ΚΟΛ
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
20:30
21 Οκτ
Τ
ΤΡΈ
Eurocup
Φ
ΦΡΑ
20:30
21 Οκτ
Κ
ΚΑΝ
Eurocup
N
NAP
21:00
21 Οκτ
Τ
ΤΌΦ
Eurocup
Χ
ΧΆΠ
21:00
21 Οκτ
R
RIG
Eurocup
M
MAX
21:30
21 Οκτ
Β
ΒΕΝ
FIBA Europe Cup
Α
ΑΟ
86 - 84
ΤΕΛ
L
LOK
FIBA Europe Cup
Β
ΒΟΎ
87 - 73
ΤΕΛ
Μ
ΜΖΤ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΑΛ
109 - 77
ΤΕΛ
V
VAL
FIBA Europe Cup
Ν
ΝΑΝ
99 - 60
ΤΕΛ
N
NIT
FIBA Europe Cup
B
BAS
109 - 68
ΤΕΛ
Ζ
ΖΙΈ
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΣΤ
84 - 80
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΝΤΙ
84 - 92
ΤΕΛ
ΜΠΟ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
100 - 106
ΤΕΛ
ΦΙΛ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
104 - 116
ΤΕΛ
ΟΚΛ
FIBA Europe Cup
E
ESE
19:00
21 Οκτ
Γ
ΓΙΟ
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΡΑ
19:00
21 Οκτ
Β
ΒΕΦ
FIBA Europe Cup
Α
ΑΕΚ
19:00
21 Οκτ
T
TAR
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΕΡ
19:00
21 Οκτ
Γ
ΓΟΥ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΌ
19:00
21 Οκτ
ΚΟΛ
FIBA Europe Cup
Ρ
ΡΙΛ
19:00
21 Οκτ
G
GEN
FIBA Europe Cup
ΠΡΟ
19:00
21 Οκτ
B
BC
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΆ
19:30
21 Οκτ
L
LAN
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΑΛ
19:30
21 Οκτ
Μ
ΜΠΑ
FIBA Europe Cup
K
KOR
19:30
21 Οκτ
M
MAN
FIBA Europe Cup
Η
ΗΡΑ
19:30
21 Οκτ
D
DZI
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΕ
19:30
21 Οκτ
Ο
ΟΠΆ
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΊ
21:00
21 Οκτ
Σ
ΣΠΛ
FIBA Europe Cup
Φ
ΦΡΊ
21:00
21 Οκτ
N
NEF
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΆΙ
21:30
21 Οκτ
Μ
ΜΠΕ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΟ
22:00
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Γιώργος Λιβέρης
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιώργος Λιβέρης.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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| 20/10 - 21:14
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