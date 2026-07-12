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Γιώργος Ματαράγκας

Γιώργος Ματαράγκας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιώργος Ματαράγκας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Στο νοσοκομείο μετά από έμφραγμα ο Γιώργος Ματαράγκας
Showbiz | 12/07 - 19:29

Στο νοσοκομείο μετά από έμφραγμα ο Γιώργος Ματαράγκας

Ο ηθοποιός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε ά...