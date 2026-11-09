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B
BK
91 - 72
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΑ
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Χ
ΧΆΠ
85 - 90
ΤΕΛ
Ρ
ΡΆΣ
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Μ
ΜΠΙ
83 - 75
ΤΕΛ
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Μ
ΜΠΆ
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ΤΕΛ
PAOK
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Ν
ΝΕΠ
90 - 82
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΣ
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C
CS
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ΤΕΛ
Τ
ΤΟΥ
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Μ
ΜΠΟ
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ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Τ
ΤΡΈ
86 - 96
ΤΕΛ
Τ
ΤΌΦ
Eurocup
Ρ
ΡΌΣ
71 - 88
ΤΕΛ
Τ
ΤΣΕ
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Μ
ΜΑΝ
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Μ
ΜΠΌ
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Λ
ΛΌΝ
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ΤΕΛ
Β
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ΝΤΙ
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ΤΕΛ
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ΝΒΑ
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ΜΠΟ
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ΝΙΟ
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ΟΥΑ
ΝΒΑ
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ΤΕΛ
ΚΛΙ
ΝΒΑ
ΑΤΛ
114 - 124
ΤΕΛ
ΛΕΙ
ΝΒΑ
ΤΟΡ
102 - 118
ΤΕΛ
ΜΕΜ
ΝΒΑ
NTA
125 - 122
ΤΕΛ
ΙΝΤ
ΝΒΑ
ΧΙΟ
110 - 100
ΤΕΛ
ΝΤΕ
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ΦΟΙ
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ΤΕΛ
ΣΑΝ
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ΓΚΟ
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ΤΕΛ
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Γιώργος Σηφάκης
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιώργος Σηφάκης.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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