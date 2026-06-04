Πολιτική | 05/06 - 19:50

Πένθος στη Νέα Δημοκρατία: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς

Πέθανε ο πρώην Υπουργός, Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85...