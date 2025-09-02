Γκάμπριελ Μπορτολέτο

Αυτοκίνητο | 08/11 - 17:42

Σοκαριστικό ατύχημα Μπορτολέτο - Σχεδόν διαλύθηκε το μονοθέσιο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Βραζιλιάνος πιλότος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου τ...