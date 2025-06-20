Facebook Pixel
Γκάμπριελ Στρεφέτσα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Ροντινέι-Στρεφέτσα "έψησαν" επιστροφή Ποντένσε απ’την παραλία!
Super League | 10/08 - 22:31

Παρέα με τις συντρόφους τους, οι δύο Βραζιλιάνοι βρήκαν τ...

Μεντιλίμπαρ: "Μπορούσαμε 6-7 γκολ - Λάθος στην άμυνα"
Super League | 08/08 - 23:20

Τι άρεσε και τι όχι στον προπονητή του Ολυμπιακού μετά τ...

Αν "τολμάς" βγάλτους από την 11άδα! Οι μετέωροι και ο εξάψαλμος Μεντιλίμπαρ
Blogs | 08/08 - 22:32

Οι παίκτες που ξεχώρισαν στο φιλικό του Ολυμπιακού, ο...

Τα γκολ Πνευμονίδη και Στρεφέτσα στη νίκη του Ολυμπιακού (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 08/08 - 21:02

Δείτε τα δύο γκολ των νταμπλούχων στη φιλική νίκη με 2-...

Ωραίος και πάλι ο Ολυμπιακός - Σούπερ Πνευμονίδης, λάμψη Στρεφέτσα
Super League | 08/08 - 18:53

Πολύ καλός και ο Ντιόγκο Νασιμέντο στο 2-1 επί της Αλ Τ...

"Έκλεψε" Στρεφέτσα ο Καμπελά - Καμπανάκια και "γι’ αυτό δε μένει ο Βέλντε"
Blogs | 03/08 - 21:52

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που το... τερμάτισε, ο Ρεμί Καμπελά π...

Νέο δίδυμο... Βαλμπουενά-Ελ Αραμπί στον Ολυμπιακό - Τι έδειξε ο Στρεφέτσα
Super League | 03/08 - 21:36

Τα συμπεράσματα από το φιλική νίκη των Ερυθρολεύκων μ...

Παντού ο Καμπελά, θέλει χρόνο ο Στρεφέτσα - Λείπει ο περσινός Μουζακίτης
Blogs | 03/08 - 19:32

Ο ασταμάτητος Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο ποιοτικός Ρεμί Καμπελά, ο...

Με βασικό Στρεφέτσα κόντρα στην Ντεν Χάαγκ ο Ολυμπιακός! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 03/08 - 15:30

Ο νεοαποκτηθείς εξτρέμ των Ερυθρόλευκων ξεκινάει στο β...

Επένδυση Μαρινάκη σε Έλληνα σταρ που παίζει στο εξωτερικό - Επαφές με Base!
Super League | VIDEO 03/08 - 08:30

Ο Πνευμονίδης που κερδίζει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γ...

Παίκτης-πρόκληση για Μεντιλίμπαρ! Ο Νο1 φαβορί για εξτρέμ, φουλ για στόπερ
Super League | VIDEO 01/08 - 22:37

Εξελίξεις στον Ολυμπιακό μέσα στο σαββατοκύριακο. «...

Μεταγραφές με δίψα ο Ολυμπιακός! Ποδοσφαιρικό brand που επενδύει στις ρίζες
Super League | 01/08 - 17:35

Διάθεση απόλυτης ταύτισης με τη φιλοσοφία του συλλόγου. Σ...

Έτοιμος ο Στρεφέτσα - Πότε μπαίνει ο Βραζιλιάνος... (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 01/08 - 11:38

Προπονήθηκε με την ομάδα του Ολυμπιακού και θα πάρει χ...

Σόκαρε τον Φάμπρεγας ο Ολυμπιακός - "Έχασα τον ύπνο μου λόγω Στρεφέτσα..."
Super League | VIDEO 31/07 - 23:59

Σε τραγική κατάσταση ο προπονητής της Κόμο, ο οποίος έ...

Στρεφέτσα: "Έχω δει τον τελικό του Conference, έρχομαι για τίτλους"
Super League | 31/07 - 21:41

Έτοιμος για νέες επιτυχίες με τη φανέλα του Ολυμπιακού ε...

Ενεργοποίησε τη... βόμβα ο Ολυμπιακός! Ανακοινώθηκε ο Στρεφέτσα (ΦΩΤΟ)
Super League | VIDEO 31/07 - 18:39

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και με τη... βούλα α...

Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε Στρέφετσα - Φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα (Vid)
Super League | 31/07 - 18:31

Τα πρώτα "μαγικά" του Βραζιλιάνου άσου με τη φανέλα τ...

"Ανακοίνωσε" τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Στρεφέτσα - "Νέο κεφάλαιο"
Super League | VIDEO 31/07 - 17:44

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχαιρέτησε και επίσημα την Κ...

Δεν κρατιέται για τον Ολυμπιακό ο Στρεφέτσα... (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 31/07 - 09:34

Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Γκάμπριελ Στρεφέτσα φ...

Τελικά είναι "βόμβα" ο Στρεφέτσα; Γι' αυτό το πήρε πάνω του ο Μαρινάκης
Super League | 30/07 - 20:56

Τι κάνει "βόμβα" τον Στρεφέζα και με ποιον τρόπο θα... ε...

Νέα δεδομένα με Καμπελά στον Ολυμπιακό - Τότε στις προπονήσεις ο Στρεφέτσα
Super League | 30/07 - 20:20

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη ν...