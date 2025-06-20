Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Γκάμπριελ Στρεφέζα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γκάμπριελ Στρεφέζα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Σόκαρε τον Φάμπρεγας ο Ολυμπιακός - "Έχασα τον ύπνο μου λόγω Στρεφέτσα..."
Super League | VIDEO 31/07 - 23:59

Σόκαρε τον Φάμπρεγας ο Ολυμπιακός - "Έχασα τον ύπνο μου λόγω Στρεφέτσα..."

Σε τραγική κατάσταση ο προπονητής της Κόμο, ο οποίος έ...

"Ανακοίνωσε" τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Στρεφέτσα - "Νέο κεφάλαιο"
Super League | VIDEO 31/07 - 17:44

"Ανακοίνωσε" τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Στρεφέτσα - "Νέο κεφάλαιο"

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχαιρέτησε και επίσημα την Κ...

Ολυμπιακός: Τελικά είναι "βόμβα" ο Στρεφέτσα; (BINTEO)
Super League | 31/07 - 11:31

Ολυμπιακός: Τελικά είναι "βόμβα" ο Στρεφέτσα; (BINTEO)

Ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα κ...

Το "έριξε" ο Ρομάνο: "Στον Ολυμπιακό ο Στρεφέτσα, περνάει ιατρικά σήμερα"
Super League | VIDEO 29/07 - 19:22

Το "έριξε" ο Ρομάνο: "Στον Ολυμπιακό ο Στρεφέτσα, περνάει ιατρικά σήμερα"

Η τεράστια μεταγραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι θέμα χ...

Και 2ο εξτρέμ από Ιταλία μετά τον Στρεφέτσα ο Ολυμπιακός - Απάντηση ως 1/8!
Super League | 29/07 - 13:57

Και 2ο εξτρέμ από Ιταλία μετά τον Στρεφέτσα ο Ολυμπιακός - Απάντηση ως 1/8!

Ο Ολυμπιακός επιμένει ιταλικά και μετά την απόκτηση του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα έχει κάνει κίνηση για έναν ακόμα παίκ...

Στα 10 εκατ. ευρώ ανέβηκε ο Ολυμπιακός για Στρεφέτσα!
Super League | 29/07 - 08:24

Στα 10 εκατ. ευρώ ανέβηκε ο Ολυμπιακός για Στρεφέτσα!

Ανέβασε την προσφορά του ο Ολυμπιακός, για να ικανοποιήσει τ...

Το δημιουργικό «όπλο» που φέρνει ο Μαρινάκης
Super League | 29/07 - 07:06

Το δημιουργικό «όπλο» που φέρνει ο Μαρινάκης

Αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, με κύρια χαρακτηριστικά τ...

Οι 4 λόγοι που ο Μεντιλίμπαρ διάλεξε Στρεφέζα - Η... διαπλοκή με Κόστιτς!
Super League | VIDEO 28/07 - 23:59

Οι 4 λόγοι που ο Μεντιλίμπαρ διάλεξε Στρεφέζα - Η... διαπλοκή με Κόστιτς!

Γιατί έφυγε από την Κόμο μόλις έναν χρόνο μετά τη μεταγραφή τ...

Αυτό είναι το συμβόλαιο του Στρεφέζα στον Ολυμπιακό
Super League | 28/07 - 23:21

Αυτό είναι το συμβόλαιο του Στρεφέζα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Γκάμπριελ Στρεφέζα από την Κ...

Να τι φέρνει ο Στρεφέζα: "Στιλ Ποντένσε, παίζει την πλευρά με ανάποδο πόδι"
Super League | 28/07 - 22:08

Να τι φέρνει ο Στρεφέζα: "Στιλ Ποντένσε, παίζει την πλευρά με ανάποδο πόδι"

Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του σπουδαίου π...

Κόλπο γκρόσο Μαρινάκη με το πουλέν του Φάμπρεγας - Δημιουργία και ταχύτητα!
Super League | VIDEO 28/07 - 21:22

Κόλπο γκρόσο Μαρινάκη με το πουλέν του Φάμπρεγας - Δημιουργία και ταχύτητα!

Διακρίνεται για τη δημιουργικότητα, την ταχύτητα και τ...

Έριξε τη βόμβα ο Μαρινάκης: Κλείνει Στρεφέζα ο Ολυμπιακός με 8 εκατομμύρια!
Super League | 28/07 - 19:59

Έριξε τη βόμβα ο Μαρινάκης: Κλείνει Στρεφέζα ο Ολυμπιακός με 8 εκατομμύρια!

Αδιανόητη κίνηση από τους Ερυθρόλευκους, καθώς με προσωπικές κ...