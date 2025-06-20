Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ

Euroleague | VIDEO 22/06 - 10:00

Τον ζήτησε ο Μπαρτζώκας, τον φέρνουν οι Αγγελόπουλοι με 2.5 εκατ. από NBA!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να προχωρήσει σε μία α...