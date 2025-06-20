Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Γκονσάλο Γκαρθία

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γκονσάλο Γκαρθία. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Ασίστ Τρεντ, γκολ Γκονσάλο Γκαρθία και η Ρεάλ νοκ άουτ τη Γιουβέντους (Vid)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 02/07 - 00:03

Ασίστ Τρεντ, γκολ Γκονσάλο Γκαρθία και η Ρεάλ νοκ άουτ τη Γιουβέντους (Vid)

Με 1-0 η νίκη-πρόκριση της “βασίλισσας” στους “8” τ...