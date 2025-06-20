Facebook Pixel
Γκρεγκ Τέιλορ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γκρεγκ Τέιλορ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Χτύπησε ο Τέιλορ - Η κατάστασή του
Super League | 19/07 - 23:07

Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ είχε ένα θέμα μετά το φ...

Χαρούμενος με Κένι, Τέιλορ, μικρούς ο Λουτσέσκου-“Αυτά θέλω από Ιβανούσετς"
Super League | 16/07 - 22:14

Ικανοποιημένος ο προπονητής του ΠΑΟΚ από την ε...

Στάζουν... μέλι για Τέιλορ: "Θα τα πάει περίφημα στον ΠΑΟΚ"
Super League | 07/07 - 13:33

Με τα καλύτερα λόγια μιλάνε στην πατρίδα του οι συμπατριώτες τ...

Ο σπουδαίος τερματοφύλακας που έστειλε τον Τέιλορ στον... ΠΑΟΚ!
Super League | 03/07 - 19:00

Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ γνωστοποίησε τις συζητήσεις π...

Τέιλορ: "Ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνω το άλμα"! - Γιατί διάλεξε τον ΠΑΟΚ
Super League | 03/07 - 15:26

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου παραχώρησε σ...

Αποθέωσε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ο Τέιλορ - "Όταν πήραμε τίτλο το 2024..."
Super League | 02/07 - 23:42

Ο Γκρεγκ Τέιλορ ανυπομονεί να αγωνιστεί μπροστά στους ο...

Προπονητής Σέλτικ: «Ήθελα πολύ να μείνει - Καταπληκτικός παίκτης»!
Super League | 02/07 - 18:23

Ο Μπρένταν Ρότζερς παραχώρησε συνέντευξη στην οποία α...

Με αυτόν μίλησε πριν έρθει στον ΠΑΟΚ ο Τέιλορ - Τι τον εντυπωσίασε (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 02/07 - 16:33

Οι πρώτες δηλώσεις του Γκρεγκ Τέιλορ σ...

"Έφτιαξε" τους ΠΑΟΚτσήδες ο Τέιλορ - "Δεν μπορώ να περιμένω" (ΦΩΤΟ)
Super League | 01/07 - 22:36

Ο Σκωτσέζος μπακ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους τ...

Αποχαιρέτησε τη Σέλτικ ο Τέιλορ: "Κεφάλαιο που δεν θα ξεχάσω ποτέ" (vid)
Super League | 01/07 - 20:17

O Σκωτσέζος είναι και με τη βούλα παίκτης του ΠΑΟΚ και μ...

Η ατάκα Τέιλορ που "τρέλανε" τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ - "Πρέπει να έρθω"
Super League | 01/07 - 17:28

Ο Σκωτσέζος άσος υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ κ...

Έσκασε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ - Υπογραφές μέχρι το 2028! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 01/07 - 13:41

Ακόμη μία κίνηση ενίσχυσης πήρε σάρκα και οστά, όπως ε...

"Πεινασμένος" ο Τέιλορ, ζόρια για Μπάμπα - Επιστρέφει στην Τούμπα ο Άκπομ;
Super League | 30/06 - 23:21

Ο Γκρεγκ Τέιλορ έρχεται για να βάλει δύσκολα στον Αμπντούλ Μ...

Στη Θεσσαλονίκη για ΠΑΟΚ ο Τέιλορ - Τι μένει για τις ανακοινώσεις
Super League | 30/06 - 13:34

Ο Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής βρίσκεται από το μεσημέρι τ...

Αποθέωση για κλεισμένο του ΠΑΟΚ: "Μια υπέροχη ιστορία, ορισμός στρατιώτη"
Super League | 30/06 - 08:00

Τα ΜΜΕ της Σκωτίας κάνουν τον απολογισμό της πορείας τ...

Σκάει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ: "Περνάει ιατρικά και υπογράφει"
Super League | 28/06 - 11:27

Έτοιμος για ακόμα μια μεταγραφή είναι ο Δικέφαλος του Β...

Πώς έγινε το deal ΠΑΟΚ-Μεϊτέ - Υπογράφει Τέιλορ και ανερχόμενο "8άρι"!
Super League | VIDEO 27/06 - 13:23

Για τη συμφωνία με τον Μεϊτέ και τον νεαρό εσωτερικό μ...

Το story της υπόθεσης Τέιλορ, η επόμενη μέρα κι η… επιβεβαίωση (ΦΩΤΟ)
Super League | 27/06 - 09:34

Η ξεκάθαρη προτεραιότητα, οι σκέψεις του Σκωτσέζου, η...

Το είπε και ο Ρομάνο για Τέιλορ και ΠΑΟΚ - Η ανάρτησή του (ΦΩΤΟ)
Super League | 26/06 - 21:52

Ο γνωστός αθλητικογράφος έβγαλε είδηση για την συμφωνία τ...

Περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει στον ΠΑΟΚ! (ΦΩΤΟ)
Super League | 26/06 - 18:46

Τελειωμένη θεωρούν και στην Σκωτία την μεταγραφή του Γ...

Μετά τον Μεϊτέ: Στα "σκαριά" νέα συμφωνία στον ΠΑΟΚ - Παίρνει αριστερό μπακ
Super League | 26/06 - 17:23

Οι "ασπρόμαυροι" τρέχουν να κλείσουν ανοικτές υποθέσεις, κ...