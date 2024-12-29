Facebook Pixel
goyenien gkeimpriel

Γουένιεν Γκέιμπριελ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Γουένιεν Γκέιμπριελ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.

Η ιστορική ατάκα του Γκέιμπριελ που... έριξε το ΟΑΚΑ - "Σήμερα γκ@μ@με"
Euroleague | VIDEO 08/07 - 19:31

Η ιστορική ατάκα του Γκέιμπριελ που... έριξε το ΟΑΚΑ - "Σήμερα γκ@μ@με"

Ο ψηλός αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε σ...

Επίσημο! Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε παίκτη του Παναθηναϊκού
Euroleague | VIDEO 07/07 - 13:37

Επίσημο! Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε παίκτη του Παναθηναϊκού

Οι Βαυαροί ολοκλήρωσαν την απόκτηση του 28χρονου σέντερ, ο...

Είπε οριστικά "αντίο" στον Παναθηναϊκό - "Θα κρατήσω τις αναμνήσεις..."
Euroleague | VIDEO 03/07 - 18:16

Είπε οριστικά "αντίο" στον Παναθηναϊκό - "Θα κρατήσω τις αναμνήσεις..."

Ξένος άσος αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και α...

Ο βοηθός Αταμάν αποθέωσε Γκέιμπριελ και τον... αποχαιρέτησε από ΠΑΟ; (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 13/06 - 23:25

Ο βοηθός Αταμάν αποθέωσε Γκέιμπριελ και τον... αποχαιρέτησε από ΠΑΟ; (ΦΩΤΟ)

Ο Τσενκ Γιλντιρίμ τοποθετήθηκε για τον Γουένιεν Γκέιμπριελ, κ...

Σέντερ F4 του BCL υπέγραψε ο Ερυθρός - Ανοίγει ο δρόμος για Πετρούσεφ; (Vd)
Euroleague | 11/06 - 15:45

Σέντερ F4 του BCL υπέγραψε ο Ερυθρός - Ανοίγει ο δρόμος για Πετρούσεφ; (Vd)

Οι Σέρβοι ενισχύθηκαν περαιτέρω στη front line τους, γεγονός π...

"Ματ" Σφαιρόπουλου: Θέλει παίκτη του Παναθηναϊκού!
Euroleague | VIDEO 10/06 - 20:50

"Ματ" Σφαιρόπουλου: Θέλει παίκτη του Παναθηναϊκού!

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος σχεδιάζει τον Ερυθρό Αστέρα τ...

Φεύγουν 6 παίκτες στον ΠΑΟ, τέλειωσε την ώρα του αγώνα - Φέρνει… νέο Λεσόρ!
Basket League | VIDEO 09/06 - 10:00

Φεύγουν 6 παίκτες στον ΠΑΟ, τέλειωσε την ώρα του αγώνα - Φέρνει… νέο Λεσόρ!

Οι σαρωτικές αλλαγές που αποφάσισαν Εργκίν Αταμάν κ...

Έτσι εξηγείται! Ο λόγος που ο Αταμάν προτίμησε τον Μπράουν αντί Γκέιμπριελ
Basket League | 08/06 - 18:30

Έτσι εξηγείται! Ο λόγος που ο Αταμάν προτίμησε τον Μπράουν αντί Γκέιμπριελ

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να "κόψει" τον Γουένιεν Γκέιμπριελ α...

Εξελίξεις με Γκέιμπριελ στον ΠΑΟ - "Θέλει να μείνει, αλλά...."
Basket League | VIDEO 04/06 - 17:58

Εξελίξεις με Γκέιμπριελ στον ΠΑΟ - "Θέλει να μείνει, αλλά...."

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού ήρθε μέσα στη σεζόν, ώστε ν...

"Συναγερμός" στον ΠΑΟ με Γκέιμπριελ - Έφυγε πριν το φινάλε του ντέρμπι!
Basket League | 02/06 - 07:12

"Συναγερμός" στον ΠΑΟ με Γκέιμπριελ - Έφυγε πριν το φινάλε του ντέρμπι!

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού αντιμετώπιζε πρόβλημα στο π...

Απόφαση Αταμάν - Αυτός “κόπηκε” για Προμηθέα
Basket League | 12/05 - 16:53

Απόφαση Αταμάν - Αυτός “κόπηκε” για Προμηθέα

Ποιος δεν θα παίξει για τον Παναθηναϊκό στον πρώτο η...

Φοβερός Μήτογλου: "Με τον Γκέιμπριελ θα κερδίσουμε τα πάντα"! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 08/05 - 19:05

Φοβερός Μήτογλου: "Με τον Γκέιμπριελ θα κερδίσουμε τα πάντα"! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρομερές ατάκες από τον Ντίνο Μήτογλου και τον Γουένιεν Γ...

Η τρομερή τάπα του Γκέιμπριελ που ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 06/05 - 23:21

Η τρομερή τάπα του Γκέιμπριελ που ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

Εντυπωσιακή φάση από τον σέντερ του Παναθηναϊκού, που έ...

Ούτε Σλούκας ούτε Οσμάν - Ετοιμάζει νέο deal ο Γιαννακόπουλος μετά τον Ναν!
Euroleague | VIDEO 29/03 - 23:42

Ούτε Σλούκας ούτε Οσμάν - Ετοιμάζει νέο deal ο Γιαννακόπουλος μετά τον Ναν!

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε ήδη το "OK", αφού θεωρεί πως θα του δ...

Πρώτη Πλάις με τα Πράσινα - Στον... αέρα τα πάντα με Γκέιμπριελ
Euroleague | 26/02 - 18:08

Πρώτη Πλάις με τα Πράσινα - Στον... αέρα τα πάντα με Γκέιμπριελ

"Πονοκέφαλος" Αταμάν ενόψει Β...

Τότε τα σπουδαία για Γκέιμπριελ εν όψει Βιλερμπάν
Euroleague | VIDEO 25/02 - 21:33

Τότε τα σπουδαία για Γκέιμπριελ εν όψει Βιλερμπάν

Τι ισχύει με τον σέντερ του Π...

Τραυματίας και ο Γκέιμπριελ στον Παναθηναϊκό - Τι συνέβη!
Euroleague | 19/02 - 14:15

Τραυματίας και ο Γκέιμπριελ στον Παναθηναϊκό - Τι συνέβη!

Η ατυχία στο πράσινο στρατόπεδο ε...

Τα δεδομένα για ψηλό σε ΠΑΟ - Γκέιμπριελ, Μήτογλου έχουν ανταποκριθεί (Vid)
Euroleague | 17/02 - 20:50

Τα δεδομένα για ψηλό σε ΠΑΟ - Γκέιμπριελ, Μήτογλου έχουν ανταποκριθεί (Vid)

Tι σκέφτονται οι “πράσινοι” για την ε...

Γκέιμπριελ: "Ήμασταν στο -17 και ο Αταμάν με προκάλεσε να..."
Euroleague | VIDEO 24/01 - 08:04

Γκέιμπριελ: "Ήμασταν στο -17 και ο Αταμάν με προκάλεσε να..."

Πώς κατάφερε να γυρίσει ο Παναθηναϊκός το ματς με Ζαλγκίρις κ...

Έξαλλος ο Σλούκας στην Μπασκόνια - Πιθανή μεταγραφή ΠΑΟ μετά τον Ολυμπιακό!
Euroleague | VIDEO 18/01 - 12:30

Έξαλλος ο Σλούκας στην Μπασκόνια - Πιθανή μεταγραφή ΠΑΟ μετά τον Ολυμπιακό!

"Μπαρούτι" στα αποδυτήρια ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, τ...

Γκέιμπριελ: "Ολα έγιναν πολύ γρήγορα, δεν λες όχι στον Παναθηναϊκό" (Vid)
Euroleague | 29/12/2024 - 23:38

Γκέιμπριελ: "Ολα έγιναν πολύ γρήγορα, δεν λες όχι στον Παναθηναϊκό" (Vid)

Ο σέντερ των “πράσινων” μίλησε για τις πρώτες τ...